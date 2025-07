La Promessa trame settimanali dal 5 all’11 luglio | Ricardo finisce sotto pressione Petra vuol sapere se sia stato lui a uccidere la moglie

Prepariamoci a un’altra settimana ricca di suspense e colpi di scena con "La Promessa", in onda dal 5 all’11 luglio. Riccardo si troverà sotto una pressione crescente da parte di Cruz, Petra e Santos, tutti desiderosi di scoprire la verità sulla morte di Ana. La tensione salirà alle stelle, portando Riccardo a un bivio: rivelare tutto o mantenere il silenzio. Cosa deciderà di fare? Scopriamolo insieme!

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 5 all’11 luglio? Al centro dei riflettori troveremo Ricardo, messo sotto pressione da Cruz, Petra e Santos, che chiedono all’uomo quale sia la verità sulla morte della moglie Ana. Anticipazioni La Promessa: Ricardo costretto a rivelare la verità sulla morte di Ana?. Ricardo non ha alcuna intenzione di rivelare a Cruz cosa ha provocato la morte di sua moglie Ana. Nonostante il fatto che anche Petra lo incalzi a confessare la verità, l’uomo non è disposto a condividere con loro un dettaglio del suo passato che – a suo avviso – riguarda solo lui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it