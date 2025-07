Isola dei Famosi incidente per Loredana Cannata durante la prova apnea rimasta impigliata nella gabbia sott' acqua | Ha rischiato di morire - VIDEO

Un dramma in diretta sull’Isola dei Famosi: durante una prova di apnea, Loredana Cannata si è improvvisamente impigliata nella gabbia sott’acqua, rischiando la vita. L’ansia e la paura hanno avvolto i telespettatori e i compagni di avventura, mentre la sua sicurezza era in bilico. Il video dell’incidente sta facendo il giro del web, ricordandoci quanto lo spettacolo possa essere imprevedibile e pericoloso.

Paura in diretta nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Loredana è rimasta impigliata con i capelli nella gabbia della prova apnea e non riusciva a riemergere Incidente all'Isola dei famosi per Loredana Cannata durante la prova apnea nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, in onda merc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Isola dei Famosi, incidente per Loredana Cannata durante la prova apnea, rimasta impigliata nella gabbia sott'acqua: "Ha rischiato di morire" - VIDEO

