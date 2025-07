Cade dalla bicicletta e viene trascinata per 50 metri da un camion | 64enne ricoverata in gravi condizioni a Treviso

Un incidente drammatico sulle splendide colline del Prosecco: una turista americana di 64 anni, durante una passeggiata in bicicletta con suo marito, è rimasta coinvolta in un grave scontro con un camion, cadendo e trascinata per 50 metri. Trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cà Foncello di Treviso, si trova in condizioni critiche. Una tragedia che scuote la bellezza di questa regione, lasciando aperte molte domande sulla sicurezza delle strade.

Stava andando in bicicletta con suo marito per un tour sulle Colline del prosecco, a Bigolino di Valdobbiadene (Treviso), quando è rimasta coinvolta in un grave incidente con un camion. È successo martedì a una turista americana di 64 anni, portata in elisoccorso all’ospedale Cà Foncello di Treviso in condizioni critiche. Lo riporta Il Gazzettino. L’incidente è avvenuto lungo via Erizzo, all’altezza del civico 314, sotto gli occhi del marito che ha visto la donna cadere ed essere trascinata per una cinquantina di metri dal mezzo pesante. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza del Suem di Montebelluna e l’elisoccorso del Suem 118 decollato da Treviso, che hanno velocemente intubato la 64enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cade dalla bicicletta e viene trascinata per 50 metri da un camion: 64enne ricoverata in gravi condizioni a Treviso

