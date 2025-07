F1 GP Gran Bretagna 2025 Riflettori puntati su McLaren e Ferrari Piastri Norris e Hamilton le ‘stelle’

La Formula 1 si sposta dall’Austria a Silverstone, portando con sé un’atmosfera di attesa e adrenalina. La scena è tutta per McLaren e Ferrari, protagoniste indiscusse di questa tappa britannica, con stelle come Piastri, Norris e Hamilton pronte a brillare ancora di più. L’appuntamento di casa promette emozioni forti: chi salirà sul podio e scriverà il prossimo capitolo di questa stagione spettacolare? Il weekend di Silverstone sarà un vero e proprio banco di prova per tutti i protagonisti, lasciandoci con il fiato sospeso fino all’ultimo giro.

La Formula 1 passa dall'Austria alla Gran Bretagna senza alcuna soluzione di continuità. L'imminente fine settimana vedrà infatti i bolidi turbo-ibridi impegnati a Silverstone. Sarà l' appuntamento di casa per tanti protagonisti, siano essi piloti o team. In particolare, sono due i temi forti dell'evento. Il primo è rappresentato, ovviamente, dalla McLaren. La squadra di Woking sta dominando la scena, come testimoniano i numeri. Si contano 8 vittorie in 11 gare, con tanto di 4 doppiette. Nel Mondiale costruttori, la struttura guidata da Zak Brown e da Andrea Stella ha quasi il doppio dei punti rispetto all'inseguitrice più vicina! Il bello è che i due piloti sono ingaggiati in un corpo a corpo per il titolo iridato che potrebbe proseguire a lungo.

