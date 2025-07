Vi devo dire una cosa Marco Mengoni voce strozzata e lacrime | così fa piangere il pubblico

Roma si è fermata, sospesa tra lacrime e musica, per accogliere una delle tappe più attese del tour “Marco negli stadi 2025” di Marco Mengoni. Una serata che non è stata solo un evento musicale, ma un vero e proprio rito collettivo di emozioni, vissuto da migliaia di persone nello Stadio Olimpico, gremito per l’ennesimo sold out del tour. Un viaggio cominciato da Napoli e che proseguirà ancora a Torino, Bologna, Milano, Messina e Bari, ma la magia di questa notte rimarrà impressa nei cuori di tutti.

Roma si è fermata, sospesa tra lacrime e musica, per accogliere una delle tappe più attese del tour “Marco negli stadi 2025” di Marco Mengoni. Una serata che non è stata solo un evento musicale, ma un vero e proprio rito collettivo di emozioni, vissuto da migliaia di persone nello Stadio Olimpico, gremito per l’ennesimo sold out del tour. Un viaggio cominciato da Napoli e che proseguirà ancora a Torino, Bologna, Milano, Messina e Bari, ma la tappa romana, complice l’atmosfera e la memoria, ha lasciato un segno particolarmente profondo. Proprio nella Capitale, città complessa e simbolica per Mengoni, l’artista si è lasciato andare a un lungo ringraziamento rivolto al pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: marco - mengoni - lacrime - devo

Marco Mengoni: “Non mi rappresenta un Paese dove la maternità surrogata è reato” - Marco Mengoni esprime il suo dissenso riguardo alla legge italiana che rende la maternità surrogata un reato, evidenziando la necessità di riflessione su un tema così sensibile e controverso.

“Questa canzone era dedicata alla persona più importante della mia vita, la mia luce, sempre. E lo sarà per sempre. Grazie, mamma” Le lacrime di Marco Mengoni hanno commosso tutti durante il suo concerto? Vai su Facebook

#MarcoMengoni in lacrime mentre canta una canzone per la mamma, scomparsa un anno fa (VIDEO) Vai su X

Marco Mengoni, le lacrime al concerto: 'Grazie mamma, grazie'; Marco Mengoni, le lacrime sul palco: “Grazie mamma, grazie”; Marco Mengoni, lacrime al primo concerto dopo la morte della mamma Nadia: «Era la luce della mia vita e lo sar.

Marco Mengoni incanta lo stadio Olimpico e si commuove ricordando la mamma - Momenti di grande spettacolo e intensa commozione a Roma al concerto di Marco Mengoni, il “Marco negli stadi 2025” fa tappa nella capitale. msn.com scrive

Marco Mengoni in lacrime a Sanremo: "Sono molto felice ed emotivo" - Marco Mengoni è scoppiato in lacrime durante la conferenza stampa, a poche ore dalla finale di Sanremo 2023, che lo vede in testa a tutte le classifiche provvisorie. Secondo repubblica.it