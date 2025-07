Paura all’Isola dei Famosi Loredana Cannata rimane impigliata sott’acqua | Ho pensato di non farcela Il panico in studio – Video

L’Isola dei Famosi si trasforma in un vero e proprio incubo per Loredana Cannata, rimasta impigliata sott’acqua durante una prova in apnea. La tensione sale tra gli spettatori e il pubblico in studio, mentre Veronica Gentili esprime tutta la sua paura e preoccupazione. Un momento di grande suspense che tiene tutti con il fiato sospeso, dimostrando quanto questo reality possa riservare sorprese imprevedibili e emozioni forti. La suspense si infittisce, lasciando il pubblico in attesa di scoprire cosa accadrà…

“Che cosa succede? Ragazzi! È rimasta impigliata Loredana!”: è visibilmente impaurita Veronica Gentili mentre osserva dallo studio una delle prove dell’ultima puntata dell’ Isola dei Famosi. Sono passate le 23:30 e i concorrenti devono affrontare una prova in apnea, all’interno di una sorta di gabbia. Loredana Cannat a, nel tentativo di superare il suo stesso tempo massimo, è rimasta impigliata: sia la conduttrice che Simona Ventura, nel ruolo di opinionista (fondamentale) in questa edizione, si sono accorte subito del pericolo: “La stanno prendendo con un sub, questa prova è veramente impossibile da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura all’Isola dei Famosi, Loredana Cannata rimane impigliata sott’acqua: “Ho pensato di non farcela”. Il panico in studio – Video

In questa notizia si parla di: loredana - isola - famosi - cannata

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Attimi di panico durante la finale dell’Isola dei Famosi: Loredana Cannata, durante la prova apnea, è rimasta incastrata sott’acqua Cosa è successo: https://fanpa.ge/lDDGr. Vai su Facebook

https://ciociariaoggi.it/news/gossip/309115/terrore-all-isola-dei-famosi-loredana-cannata-rischia-di-annegare.html… Terrore all’#Isola: #LoredanaCannata rischia di annegare Vai su X

La prova di Loredana Cannata - L'Isola dei Famosi Video; Isola dei famosi 2025, paura in finale per Loredana Cannata in prova subacquea; L'Isola dei famosi, Loredana Cannata rischia di affogare: panico in studio.

Loredana Cannata come Mercedesz Henger, la persecuzione della prova di apnea all’Isola dei Famosi - Nel corso della finale dell'Isola dei Famosi, Loredana Cannata è rimasta bloccata sott'acqua durante la prova di apnea e la scena riporta alla mente l'episodio ... Si legge su fanpage.it

Isola dei Famosi 2025, attimi di panico per Loredana Cannata durante la prova di apnea - Attimi di paura per Loredana Cannata durante la finale de l'Isola dei Famosi: l'attrice ha rischiato di annegare durante la prova di apnea ... Lo riporta notizie.it