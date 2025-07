Un uomo mi ha aiutato con le valigie poi la battuta di cattivo gusto | Chiara Nasti e la disavventura in treno

Gentile la gente ultimamente, mi sono fatta aiutare da un uomo con le valigie, ma la sua battuta di cattivo gusto ha rovinato tutto. La disavventura in treno di Chiara Nasti si è trasformata in un episodio spiacevole, mentre viaggiava con sua figlia Dea. Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere tranquillo si è concluso con delusione e rabbia, ricordandoci quanto sia importante il rispetto anche nei momenti più semplici.

Una disavventura in treno per Chiara Nasti. L'influencer ha raccontato in una stories pubblicata su Instagram la vicenda che la vede coinvolta. Nella giornata di martedì 1 luglio, la donna ha preso un treno, con la figlia Dea, avuta dalla relazione col marito Mattia Zaccagni (da cui è nato anche l'altro figlio Thiago). Proprio il viaggio ha generato il disappunto della ventisettenne. "Gentile la gente ultimamente, mi sono fatta aiutare da un ragazzo che lavora sul treno avendo troppe valigie e la bimba". Ha scritto Chiara Nasti su Instagram, nel profilo che conta due milioni di followers, che poi ha descritto cosa l'abbia infastidita: "Dopo che mi ha aiutata con il passeggino mi ha sorriso chiedendomi: vuole anche un massaggio ai piedi?".