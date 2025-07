Google annuncia Veo 3 nell’app Gemini in Italia | arrivano i video con audio

Google rivoluziona l’esperienza degli utenti italiani con l’annuncio di Veo 3 all’interno dell’app Gemini: ora è possibile creare video personalizzati con audio semplicemente inserendo un prompt. Questa novità apre nuove frontiere creative, combinando intelligenza artificiale e semplicità d’uso. Preparati a scoprire come questa innovazione cambierà il modo di comunicare e condividere contenuti digitali in Italia, portando la produzione multimediale a un livello superiore.

Google annuncia l'arrivo di Veo 3 all'interno dell'app Gemini in Italia: ora si possono creare video con audio in base ai prompt. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google annuncia Veo 3 nell’app Gemini in Italia: arrivano i video con audio

In questa notizia si parla di: google - annuncia - gemini - italia

Google annuncia abbonamento per l’intelligenza artificiale a 250 dollari al mese - Google lancia “AI Ultra”, un abbonamento da 250 dollari al mese rivolto a professionisti e aziende interessate a potenziare l’uso dell’intelligenza artificiale.

Chi pensa che Gemini sia l'unica IA di Google si perde degli strumenti fantastici e molto più potenti. Nel video di oggi ne abbiamo analizzati 3 che vi faranno dimenticare Gemini stesso: guardare per credere! Vai su Facebook

Google annuncia Gemini 2.0: inizia l’era degli Agenti AI; Google lancia Gemini 2.0, il modello AI che lavorerà al posto nostro; Da Google Ultra allo sbarco di Gemini su Chrome. Le novità di Google I/O.

Google porta Veo 3 in Italia: ora disponibile nell’app Gemini per gli abbonati AI Premium - Google continua ad ampliare la disponibilità delle sue tecnologie AI e da oggi anche gli utenti italiani possono sperimentare il modello Veo 3 ... androidiani.com scrive

Google Nest: tre nuove voci in italiano per l’assistente - Google aggiorna i dispositivi Nest introducendo tre nuove voci Gemini in italiano, più naturali e personalizzabili. Scrive techprincess.it