L'infortunio di Beccari scuote la nazionale italiana femminile, che dovrà fare a meno del suo attaccante di punta nell'imminente Euro 2025. La giovane promessa della Juve salta la manifestazione a causa di un problema muscolare, lasciando il commissario tecnico con il compito di scegliere una valida sostituta per affrontare la sfida con il Belgio. La squadra si prepara a reagire: scopriamo insieme le ultime novità e le possibili alternative.

nella spedizione azzurra. La nazionale italiana di calcio femminile deve fare i conti con una pesante assenza proprio alla vigilia del tanto atteso esordio a EURO 2025, che vedrà le azzurre sfidare il Belgio alle 18:00 allo Stade de Tourbillon di Sion (diretta su Rai 2). A causa di un infortunio, Chiara Beccari è costretta a saltare il torneo. L’attaccante della Juventus Women ha subito una distrazione muscolare alla coscia destra durante un allenamento e non sarà quindi parte della rosa che prenderà parte alla competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Beccari: l’attaccante della Juve salta Euro 2025 per un problema muscolare. Le sue condizioni e chi la sostituirà

