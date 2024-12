Liberoquotidiano.it - Top Gun Maverick, un sequel che non fa rimpiangere l'originale

TOP GUNCanale 5 ore 21.20 con Tom Cruise, Jennifer Connelly e Val Kilmer. Regia di Joseph Kosinki. Produzione USA 2022. Durata: 2 ore e 11 minuti LA TRAMA Trent'anni dopo le meraviglie fatte come "top gun" nella scuola per piloti di combattimento,Mitchell non ha fatto molta carriera. Il suo carattere ribelle e indisciplinato gli ha impedito di salire gli alti gradi dell'aviazione USA. E' sull'orlo della pensione anticipata quando gli danno un'ultima chance: istruire giovani piloti top gun in una missione super pericolosa. Ovviamente i ragazzi replicheranno le meraviglie disei lustri prima. PERCHE' VEDERLO Perché è unche non fal'. Le riprese aeree sono ancora grandiose e la sceneggiatura è abilissima.