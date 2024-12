.com - Tennis, Reis da Silva è il primo giocatore a fare coming out

(Adnkronos) – Joao Lucasdaè ilta del circuito Atp a dichiararsi apertamente omosessuale. Il brasiliano, 24 anni, ha giocato 347 partite da professionista e al momento occupa la posizione 367 del ranking, con il suo miglior piazzamento che è stato il 204esimo posto raggiunto nel 2023. Oggi peròdanon ha fatto notizia per i risultati in campo, ma per un post su Instagram. Sul proprio profilo infatti il brasiliano ha postato una serie di foto che lo ritraggono con un altro uomo, la descrizione cancella ogni dubbio: “Buon compleanno, buona vita. Ti amo tantissimo”. Con questo messaggiodaè diventato quindi ilta professionista aout. Nel 2022 il francese Fabien Reboul, numero 54 nel ranking del doppio, aveva postato una foto mentre baciava il suo collega e compagno di doppio Maxence Broville.