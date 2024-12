Stellantis la gigafactory in Spagna si farà insieme alla cinese Catl | operazione da 41 miliardi

Lettera43.it - Stellantis, la gigafactory in Spagna si farà insieme alla cinese Catl: operazione da 4,1 miliardi

Sarà di 4,1di euro l’investimento chesocietà, specializzata nella produzione di batterie agli ioni di litio, per la realizzazione di unadi batterie al litio ferro fosfato a Saragozza, in. Le due società, attraverso la joint venture, stanno puntando a partire con la produzione entro il 2026 e a raggiungere una capacità di 50 GWh, a seconda dell’andamento del mercato delle auto elettriche in Europa. L’impianto è stato progettato per essere neutrale del tutto da emissioni di carbonio e sarà realizzato al 50 per cento tra. Il gruppo italo-francese a ottobre ha ricevuto l’ok dal governo spagnolo a finanziamenti per 133 milioni di euro proprio per la creazione della. In totale ne ha ricevuti 350 milioni.