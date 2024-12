Oasport.it - Sollevamento pesi: Miserendino undicesima ai Mondiali 2024, assente Oscar Reyes

Leggi su Oasport.it

Termina all’undicesimo posto la prova di Giulia, impegnata oggi nella categoria -64 kg, segmento conclusivo della quinta giornata valida per i Campionatidi, competizione in fase di svolgimento a Manama, in Bahrein. Prestazione a due facce per l’azzurra, brillante nello strappo, dove ha compiuto un percorso netto alzando progressivamente 95 kg, 99 kg e 102 kg. Più falloso invece lo slancio dove, a seguito di una prima alzata valida da 115 kg, ha fallito i tentativi di 116 kg e 121 kg, chiudendo così a quota 217 kg. La gara è stata dominata, ma non è una novità in questa rassegna iridata, dalla Corea del Nord, autrice di una doppietta. Ad aggiudicarsi l’oro è stata Sul Ri, perfetta in tutte le sei alzate che l’hanno portata a registrare il nuovo record del mondo di slancio e nel totale di 264 kg (115 kg+149 kg) staccando di otto misure la connazionale Un Sim Rim, argento con 256 kg (116 kg, oro di strappo+140 kg).