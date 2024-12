Ilrestodelcarlino.it - Scandiano, truffa col sistema del falso incidente al figlio

(Reggio Emilia), 10 dicembre 2024 - Nonostante i costanti appelli su giornali e mass media in generale, non si fermano le truffe ai danni di persone anziane con ildel, che spinge falsi avvocati e falsi carabinieri a chiedere soldi per evitare guai con la giustizia a familiari che, a loro dire, sarebbero incappati in schianti stradali. Dopo i cinque colpi falliti in Appennino grazie ai sospetti da subito manifestati dalle potenziali vittime, alaè riuscite ai danni di una donna di 77 anni, la quale ha ricevuto la telefonata dalmaresciallo che chiedeva soldi per ilincappato in une che necessitava di assistenza legale. La pensionata ha ricevuto la visita a domicilio di unavvocato, al quale ha consegnato 800 euro in contanti e alcuni oggetti in oro.