Anteprima24.it - Santa Lucia, si rinnovano i festeggiamenti a Sorbo Serpico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSolenni festività in onore divenerdì 13 dicembre Una festa di antica tradizione in questa piccola comunità che festeggiail giorno 13 dicembre con le solenni celebrazioni delle santissime messePresiedute dal parroco Don Antonio Vincenzo Paradiso,Venerdì 13 alle ore 11.00messa a seguire la solenne processione per le strade del paese accompagnata dai fuochi, Ore 12.30 show Pirotecnico a cura della prestigiosa azienda super premiata sú grandi piazze di gare Pirotecniche nazionali e internazionali la Pirotecnica di Carmine Lieto da Visciano (Na) Una festa che richiama fedeli provenienti dai paesi vicini e lontani. L'articolo, siproviene da Anteprima24.