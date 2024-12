Sport.quotidiano.net - MotoGp, porte aperte a nuovi marchi, ma Ezpeleta avverte: “Solo con squadre esistenti”

Bologna, 10 dicembre 2024 – Un mondo dellain continua evoluzione, ma sempre con il rischio della crisi dietro l’angolo. KTM è duramene colpita da un monte debitorio importante e i dubbi sul futuro nel mondo delle corse aleggia nel paddock del motomondiale. Nel 2025 gli austriaci dovrebbero correre con quattro moto, due ufficiali e due satellite, ma la recente crisi finanziaria potrebbe compromettere anche la struttura sportiva e gli aggiornamenti sulla stagione Moto gp. “Al 90% si corre, ma sugli aggiornamenti non sappiamo”, le parole di Carlo Pernat, manager di Bastianini che ha firmato proprio in KTM per la prossima stagione. Insomma, c’è preoccupazione e anche in Dorna si percepisce una certa apprensione sulla possibilità che KTM possa effettivamente mettere in pista le quattro moto.