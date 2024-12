Sport.quotidiano.net - Monza-Udinese 1-2: Lucca e Bijol firmano il blitz bianconero all'U-Power Stadium

, 9 dicembre 2024 – Con un vero e proprio, l’spezza un digiuno di successi che durava da cinque partite. All’U-finisce 2-1 per i bianconeri che battono il, che rimane così relegato al penultimo posto in classifica. Oltre alle conseguenze di una sconfitta, ai brianzoli resta il grande rammarico di non aver saputo sfruttare il dominio esercitato sui bianconeri per larghi tratti del match. A passare in vantaggio, dopo appena 5’ è stata però l’, grazie al colpo di testa vincente diche poi si è ripetuto all’8’ ma lo ha fatto partendo in evidente posizione di fuorigioco sul filtrante di Thauvin. Passato lo spauracchio, ilha saputo rialzare la testa e ha preso in mano le redini del match attaccando con grande convinzione e creando un’importante mole di palle gol.