Mediaset si conferma leader negli ascolti Tv | un altro anno da record nonostante la concorrenza di Sanremo Europei e Olimpiadi

Il 2024 si apre con un nuovo successo per, che sial vertice dell’editoria televisiva italiana persull’intera giornata. Un risultato che sembrava irraggiungibile, considerando l’impatto di grandi eventi come il Festival di, glidi calcio e le, trasmessi dalla Rai. Eppure, i dati parlano chiaro:mantiene il primato con una media di share del 36,8% e 2.995.000 spettatori giornalieri, superando di poco la Rai, che si attesta al 36,7% con 2.983.000 spettatori.TV: un primato che sfida le previsioniGià nel 2023aveva raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta la Raisul totale giornata. Pier Silvio Berlusconi, allora, aveva accolto il risultato con entusiasmo, ma anche con cautela, ammettendo che replicare quel successo sarebbe stato quasi impossibile, soprattutto in uncome il 2024 ricco di eventi di richiamo per il servizio pubblico.