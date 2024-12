Uominiedonnenews.it - Love, Reason, Get Even, Anticipazioni: Esra E Ozan Cambiano Vita!

Leggi su Uominiedonnenews.it

, Get: dopo un salto temporale di 4 anni,edsono sposati con altre persone ed hanno anche avuto dei figli. Le loro vite sono radicalmente cambiate, ma finiscono per incontrarsi di nuovo!, Getprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà ladieddopo un salto temporale di 4 anni. I due si saranno sposati con altre persone ed avranno anche allargato la famiglia. Le loro strade però finiranno per incrociarsi di nuovo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro., Get: dove eravamo rimasti?Cagla accusapubblicamente di aver dato delle informazioni su una loro campagna ad un’altra azienda. Lo scopo è quello di far perdere credibilità adagli occhi di tutti e soprattutto a quelli di