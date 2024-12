Anteprima24.it - Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: la vincita più alta nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoEsulta lagrazie al. Nelle due ultime estrazioni di venerdì 6 dicembre e sabato 7 dicembre sono stati vinti complessivamente, nella regione, oltre 86mila euro: centrati oltre 23mila euro a Calvi, in provincia di Benevento, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, a cui si aggiungono oltre 18mila euro vinti a Napoli, oltre 15mila euro a San Gennaro Vesuviano, oltre 10mila euro a Palma, 9.500 euro a San Giorgio a Cremano e 9.500 euro a Sorrento. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2024.L'articolo, la Deala: lapiùnelproviene da Anteprima24.it.