Chi sarà il prossimo Papa In pole Parolin e Tagle ma a sorpresa spunta Erdo

Parolin rafforza la posizione di favorito dei bookmaker inglesi come successore di Papa Francesco: la quota sul Segretario di Stato vaticano è adesso 3,25 su William Hill. Perde terreno, rispetto alle prime ore dopo la scomparsa di Bergoglio, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, la cui quotazione è salita da 2,75 a . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Pietrorafforza la posizione di favorito dei bookmaker inglesi come successore diFrancesco: la quota sul Segretario di Stato vaticano è adesso 3,25 su William Hill. Perde terreno, rispetto alle prime ore dopo la scomparsa di Bergoglio, il cardinale filippino Luis Antonio, la cui quotazione è salita da 2,75 a .

