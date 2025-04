25 Aprile Gasparri attacca Noi con la Brigata ebraica la sinistra con le Brigate rosse È un’autentica vergogna

Aprile italiano divide ancora una volta. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, non usa giri di parole: la frattura è netta. Da una parte la Brigata ebraica, simbolo di libertà; dall'altra, le Brigate rosse, emblema del terrorismo che ha insanguinato l'Italia. «un'autentica vergogna».Gasparri: "Noi con Brigata ebraica, la sinistra con Brigate rosse"«Il 25 Aprile ognuno ha scelto le proprie Brigate di riferimento. C'è chi si è stretto intorno alla Brigata ebraica, che partecipò alla Resistenza e che anche ieri ha dovuto subire insulti e aggressioni da parte della sinistra, e chi ha scelto invece le Brigate rosse, sfilando in piazza insieme a Paolo Maurizio Ferrari, protagonista della prima stagione delle Brigate rosse», ha tuonato Gasparri, senza edulcorare un quadro che definire impietoso sarebbe un eufemismo.

