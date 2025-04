Tragedia del faito si sveglia dal coma il turista 23enne unico sopravvissuto

faito dopo la sospensione della sedazione è sveglio e collaborante". L'annuncio viene dall'Asl Napoli 1 Centro diretta da Ciro Verdoliva, che aggiunge: "In netto miglioramento i parametri respiratori. Permangono ancora i parametri renali in riserbo. Napolitoday.it - Tragedia del faito: si sveglia dal coma il turista 23enne unico sopravvissuto Leggi su Napolitoday.it "Il paziente coinvolto nel grave incidente deldopo la sospensione della sedazione è sveglio e collaborante". L'annuncio viene dall'Asl Napoli 1 Centro diretta da Ciro Verdoliva, che aggiunge: "In netto miglioramento i parametri respiratori. Permangono ancora i parametri renali in riserbo.

Funivia Faito e funivia Mottarone, sindaca Stresa: “Amarezza, nostra tragedia non ha fatto scuola” - “Quanta amarezza”. Commenta così a LaPresse Marcella Severino, sindaca di Stresa, le immagini che arrivano dalla funivia del monte Faito, nel cui crollo sono morte quattro persone. A Stresa, il 23 maggio 2023, una cabina della funivia del Mottarone è caduta per la rottura della fune traente e nel disastro sono morte 14 persone. “Subito tutti abbiamo rivissuto quei momenti tragici. Quello che mi spiace è che la nostra tragedia non ha fatto scuola. 🔗lapresse.it

"Il maltempo non c'entra". Cosa sappiamo della tragedia del Monte Faito - Con migliori condizioni del tempo, un drone ha potuto sorvolare l'area dell'incidente del Monte Faito. Salvini: "Servono risposte rapide, chiare e inequivocabili" 🔗ilgiornale.it

Funivia Faito, chi sono le vittime della tragedia. In ospedale l'unico sopravvissuto dell'incidente - Sarebbe stato ritrovato privo di documenti l'altro passeggero di origini israeliane, la cui età sarebbe di circa 30 anni, che è l'unico superstite dell'incidente 🔗affaritaliani.it

