Suso torna a casa l’ex Milan è pronto a dire addio al Siviglia e firmare con la squadra della sua città

Suso pronto a lasciare il Siviglia: l’ex Milanista lascerà il club al termine di una stagione difficile per la squadra: pronto a tornare a casa Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso, è pronto a tornare a casa. l’ex esterno di Milan, Genoa e Liverpool lascerà il Siviglia al termine della . Calcionews24.com - Suso torna a casa: l’ex Milan è pronto a dire addio al Siviglia e firmare con la squadra della sua città Leggi su Calcionews24.com a lasciare ilista lascerà il club al termine di una stagione difficile per lare aJesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come, ère aesterno di, Genoa e Liverpool lascerà ilal termine

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano, torna dalle vacanze e trova il domestico strangolato. In casa c’è anche il ladro (e presunto assassino) - Milano, 21 aprile 2025 – Omicidio a Milano, nella domenica di Pasqua. Nel tardo pomeriggio del 20 aprile, un domestico filippino di 61 anni , Angelito Acob Manansala, è stato strangolato all’interno di un appartamento di via Randaccio, zona Arco della Pace, dove lavorava. L’uomo sarebbe stato ucciso da un ladro che si era intrufolato in casa per rubare e, probabilmente, pensava di non trovare nessuno. 🔗ilgiorno.it

23enne arrestato a Baveno, torna a casa ubriaco e semina il terrore in famiglia: genitori e sorella picchiati - Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Baveno per lesioni e minacce ai familiari dopo una lite degenerata in violenza. 🔗notizie.virgilio.it

Affari Tuoi, Federica si fa convincere dal marito e accetta l’offerta del dottore: ma torna a casa delusa - Finale amaro per Federica, la Jessica Rabbit della Lombardia, che accetta l'offerta del dottore seguendo il consiglio del marito. Nel suo pacco, però, c'erano 100mila euro.Continua a leggere 🔗fanpage.it