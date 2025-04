Superlega la Sir guarda avanti e pensa allo scontro per il terzo posto

Superlega. Martedì prossimo, 29 aprile, al PalaBarton Energy inizia la serie, al meglio delle 3 partite, che vale la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione.La Sir Susa Vim Perugia giocherà con la Gas Sales. Perugiatoday.it - Superlega, la Sir guarda avanti e pensa allo scontro per il terzo posto Leggi su Perugiatoday.it Block Devils al lavoro per l’ultimo atto di questa stagione di. Martedì prossimo, 29 aprile, al PalaBarton Energy inizia la serie, al meglio delle 3 partite, che vale la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione.La Sir Susa Vim Perugia giocherà con la Gas Sales.

