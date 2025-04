Le speranze di Newcastle Boost Champions League come Ipswich sono relegate

Newcastle United ha aumentato le loro speranze di qualifica in Champions League mentre hanno girato per una vittoria per 3-0 sulla città di Ipswich a 10 uomini che ha confermato la retrocessione per la squadra di Kieran McKenna.I Magpie sono stati frustrati per gran parte del primo tempo mentre Ipswich si è seduto in profondità nel tentativo di mantenere la parità, Bruno Guimaraes ha visto un goal non consentito per un fallo sul portiere Alex Palmer.Ma Ipswich è rimasto con un compito impossibile quando Ben Johnson è stato espulso al 37 ° minuto per una seconda offesa prenotabile, il terzino ha dato un altro giallo per un fallo su Alexander Isak dopo aver ricevuto il suo primo per la simulazione.Ciò ha dimostrato il punto di svolta e, dopo che Guimaraes ha avuto un calcio in bicicletta eliminato dalla linea e Sandro Tonali ha colpito la traversa, Isak ha finalmente rotto il deadlock al quarto minuto del tempo di arresto del primo tempo. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-26 18:41:00 Giorni caldissimi in redazione!IlUnited ha aumentato le lorodi qualifica inmentre hanno girato per una vittoria per 3-0 sulla città dia 10 uomini che ha confermato la retrocessione per la squadra di Kieran McKenna.I Magpiestati frustrati per gran parte del primo tempo mentresi è seduto in profondità nel tentativo di mantenere la parità, Bruno Guimaraes ha visto un goal non consentito per un fallo sul portiere Alex Palmer.Maè rimasto con un compito impossibile quando Ben Johnson è stato espulso al 37 ° minuto per una seconda offesa prenotabile, il terzino ha dato un altro giallo per un fallo su Alexander Isak dopo aver ricevuto il suo primo per la simulazione.Ciò ha dimostrato il punto di svolta e, dopo che Guimaraes ha avuto un calcio in bicicletta eliminato dalla linea e Sandro Tonali ha colpito la traversa, Isak ha finalmente rotto il deadlock al quarto minuto del tempo di arresto del primo tempo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Liverpool-Newcastle, Corazzi a CM: "Sarà il debutto di Gotti in telecronaca" - Week end di Serie A ma non solo, perchè in Inghilterra scende il campo il Liverpool di Arne Slot. I Reds hanno messo la Premier League in stand... 🔗calciomercato.com

Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli a Domenica In: ‘Non le dicemmo che non aveva speranze, poi ci ringraziò’ - ?Oggi, domenica 6 aprile, la puntata di Domenica In si è aperta con un toccante omaggio a Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa il 3 marzo scorso dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Ad un mese dalla scomparsa il figlio primogenito Andrea Rizzoli ha condiviso ricordi e riflessioni sulla madre dopo aver raccontato il suo anno di battaglia contro la malattia nel suo libro “Non ci sono buone notizie”. 🔗notizieaudaci.it

Bagnaia: «Non tanto la vittoria a Austin, ma le sensazioni ritrovate mi hanno dato un boost» - Pecco Bagnaia, pilota Ducati, prima della conferenza stampa che apre il weekend del gp del Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Bagnaia arriva dalla vittoria di Austin. Bagnaia: «Marc Marquez è l’obiettivo» «Non è cambiato niente alla fine. È vero che abbiam vinto ma la stagione è talmente lunga che siamo alla terza gara, quarta gara. Abbiamo lavorato come al solito. 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Prossima Champions, le big europee a rischio esclusione: City appeso a un filo, Borussia quasi fuori - La prossima edizione potrebbe vedere diverse grandi non al via: a Manchester United e Tottenham non resta che la vittoria in Europa League, la squadra di ... 🔗repubblica.it

Il Newcastle travolge il Palace e sogna la Champions League - Il Newcastle vola in classifica ... alimentando concrete speranze di qualificazione alla prossima Champions League. (Europa Calcio) Su altre fonti Real Madrid e Arsenal si affrontano nel ritorno ... 🔗informazione.it

Le mosse anti Napoli di Conceiçao per tenere vive le speranze Champions - Le mosse anti Napoli di Conceiçao per tenere vive le speranze Champions Vincere per tenere ancora vive le speranze Champions. È questo l'obiettivo del Milan, che domani sera sarà ospite del ... 🔗informazione.it