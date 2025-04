Cosa si sono detti Meloni e Zelensky all’incontro a Palazzo Chigi dopo i funerali di Papa Francesco

funerali del Papa, c'è stato anche quello a Palazzo Chigi tra il presidente ucraino Zelensky e la premier Meloni, la quale "ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace". Leggi su Fanpage.it Tra gli incontri di oggi, in occasione deidel, c'è stato anche quello atra il presidente ucrainoe la premier, la quale "ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace".

Cosa riportano altre fonti

Bagnaia-Dall’Igna: cosa si sono detti e le frasi del fine settimana - Il Mondiale MotoGP si è aperto con lo schiacciante dominio inscenato da Marc Marquez nel GP di Thailandia: il fuoriclasse spagnolo, alla sua prima stagione con la Ducati ufficiale, ha giganteggiato sul circuito di Buriram ed è riuscito a firmare la doppietta, imponendosi sia nella Sprint Race del sabato che nel Gran Premio della domenica. Francesco Bagnaia non è riuscito a tenere il passo del suo compagno di scuderia, accontentandosi di un doppio terzo posto che indubbiamente non può soddisfarlo. 🔗oasport.it

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump: oggi JD Vance in Italia - Il vertice tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha portato principalmente una soddisfazione diplomatica per la presidente del Consiglio: l'impegno del tycoon a venire in Italia, e forse anche a incontrare i vertici dell'Ue per trattare sui dazi. Oggi il vicepresidente Usa JD Vance è a Roma, e incontrerà Meloni con Tajani e Salvini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, Zelensky annuncia: “Sentirò oggi Trump per sapere cosa si sono detti con Putin. Ma non faremo concessioni territoriali alla Russia” - Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato l’intenzione di tenere un colloquio telefonico con Donald Trump per saperne di più sulla telefonata intercorsa ieri tra il l’inquilino della Casa bianca e il leader della Russia, Vladimir Putin, ribadendo però che Kiev non intende fare concessioni territoriali a Mosca. “Oggi avrò un colloquio con il presidente Trump”, ha detto Zelensky durante una conferenza stampa tenuta a Helsinki a margine del suo incontro con il presidente della Finlandia, Alexander Stubb. 🔗tpi.it

Ne parlano su altre fonti

Cosa si sono detti Meloni e Zelensky all'incontro a Palazzo Chigi dopo i funerali di Papa Francesco; Trump e Zelensky, l’incontro ai funerali di Papa Francesco: cosa si sono detti; Ma allora che cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump?; Cosa si sono detti (anche sull’energia) Giorgia Meloni e Donald Trump. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cosa si sono detti Meloni e Zelensky all’incontro a Palazzo Chigi dopo i funerali di Papa Francesco - Tra gli incontri di oggi, in occasione dei funerali del Papa, c'è stato anche quello a Palazzo Chigi tra il presidente ucraino Zelensky e la premier Meloni ... 🔗fanpage.it

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump: oggi JD Vance in Italia - Il vertice tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha portato principalmente una soddisfazione diplomatica per la presidente del Consiglio: l'impegno del tycoon ... 🔗fanpage.it

Ma allora cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump? - Meloni a Washington si riavvicina al presidente americano: “Renderemo l’Occidente grande”. Trump: “Faremo un accordo equo con l'Ue” ... 🔗wired.it