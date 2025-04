VIDEO Anche John Cena partecipa al Draft NFL seppur a distanza

Draft NFL 2025 appuntamento molto atteso dai fan americani. Come riportato, Seth Rollins ha preso parte all'evento annunciando una delle scelte dei Chicago Bears, ma non è stata l'unica Superstar WWE a farsi vedere. Infatti, Anche il neo WWE Undisputed Champion John Cena ha partecipato al Draft, seppur a distanza.John al Draft NFLAnche John Cena ha partecipato al Draft NFL in corso in questi giorni. seppur non fisicamente presente all'evento, John tramite un VIDEOmessaggio ha contribuito ad annunciare una delle scelte dei New England Patriots, squadra di cui è tifoso, e lo ha fatto insieme all'attore Idris Elba. Ricordiamo che ieri notte il campione era presente a SmackDown dove ha avuto un confronto con Randy Orton finendo poi vittima della sua RKO.

