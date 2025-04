Sotto Fiumicino scorre un altro Tevere

Fiumicino, 26 aprile 2025 – Dietro l’aspetto pianeggiante e urbanizzato di Fiumicino di oggi si cela una storia geologica affascinante, raccontata dal Foglio 386 “Fiumicino” della Carta Geologica d’Italia, realizzato dal Servizio Geologico d’Italia (ISPRA) in collaborazione con La Sapienza e la Regione Lazio. Siamo in presenza di una delle aree deltizie più importanti d’Italia, seconda solo al delta del Po. Un territorio complesso, stratificato da decine di migliaia di anni di sedimenti fluviali e marini, modellato dalle variazioni del livello del mare e dagli spostamenti del Tevere.La superficie su cui poggia la città di Fiumicino è composta prevalentemente da sabbie e limi fluvio-marini recenti, depositati negli ultimi 10.000 anni. Il colore giallo pallido nella legenda indica i depositi sabbiosi della piana deltizia attuale, molto permeabili, che rappresentano un terreno favorevole per l’agricoltura ma anche esposto a rischi di subsidenza ed esondazione. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 26 aprile 2025 – Dietro l’aspetto pianeggiante e urbanizzato didi oggi si cela una storia geologica affascinante, raccontata dal Foglio 386 “” della Carta Geologica d’Italia, realizzato dal Servizio Geologico d’Italia (ISPRA) in collaborazione con La Sapienza e la Regione Lazio. Siamo in presenza di una delle aree deltizie più importanti d’Italia, seconda solo al delta del Po. Un territorio complesso, stratificato da decine di migliaia di anni di sedimenti fluviali e marini, modellato dalle variazioni del livello del mare e dagli spostamenti del.La superficie su cui poggia la città diè composta prevalentemente da sabbie e limi fluvio-marini recenti, depositati negli ultimi 10.000 anni. Il colore giallo pallido nella legenda indica i depositi sabbiosi della piana deltizia attuale, molto permeabili, che rappresentano un terreno favorevole per l’agricoltura ma anche esposto a rischi di subsidenza ed esondazione.

Se ne parla anche su altri siti

Ostia e Fiumicino sotto la lente dei carabinieri: tre arresti e sette denunce - Fiumicino, 3 aprile 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno dato corso a un importante servizio straordinario di controllo del territorio fra Ostia e Fiumicino – effettuato nelle aree di maggiore afflusso di persone – finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alle ipotesi di degrado urbano e di illegalità. Tre persone sono state arrestate e 7 le denunciate. 🔗ilfaroonline.it

Terremoto Myanmar, Doglioni (Ingv): «Sisma dovuto alla placca indiana che sotto-scorre quella asiatica» - Carlo Doglioni è il presidente dell'Ingv. Professore che tipo di terremoto e cosa ha provocato il sisma di magnitudo 7.7 in Myanmar avvenuto questa mattina alle ore 7,20? «E'... 🔗ilmattino.it

Fiumicino, vandali in azione: i muri della città “sotto attacco” - Fiumicino, 20 aprile 2025 – Non un caso isolato, ma a macchia d’olio un po’ in tutta la città: il malcostume di scrivere sui muri, è uno degli atti di vandalismo che si verifica spesso a Fiumicino. Ignoti, imbrattano con bombolette spray indistintamente quello che si trovano davanti. Non parliamo solo di edifici, ma anche di parchi pubblici come avvenuto nei giorni scorsi, come non si parla solo di scritte insensate, ma anche di simboli che fanno preoccupare: ne sono un esempio le svastiche “comparse” in via del Serbatoio (leggi qui) e nel parco dedicato a Simone Costa. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sotto Fiumicino scorre un altro Tevere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sotto Fiumicino scorre un altro Tevere - Fiumicino, 26 aprile 2025 – Dietro l’aspetto pianeggiante e urbanizzato di Fiumicino di oggi si cela una storia geologica affascinante, raccontata dal Foglio 386 “Fiumicino” della Carta Geologica d’It ... 🔗ilfaroonline.it