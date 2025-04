Nitrito il nuovo capitolo di Nada dopo 5 anni l’atteso album di inediti

dopo cinque anni di silenzio discografico, Nada sta per regalarci un nuovo capitolo della sua carriera artistica. Venerdì 9 maggio arriva infatti “Nitrito”, il suo ultimo lavoro di inediti, un disco che promette di incantare come solo lei sa fare. Registrato negli studi J&J di Bristol, Regno Unito, il disco segna un ritorno atteso a cinque anni dall’ultimo lavoro, La paura va via da sé se i pensieri brillano (2022), e si preannuncia come un’opera intensa e innovativa.Anticipato dai singoli “Un giorno da regalare” e “Una notte che arriva”, Nitrito sarà accompagnato dal lancio del brano “Bella”, terzo estratto in rotazione radiofonica dal giorno dell’uscita, con un videoclip pronto a catturare l’attenzione dei fan. In parallelo, Nada darà il via al tour 2025, con la data d’esordio fissata per mercoledì 14 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in full band. Ilfogliettone.it - “Nitrito”, il nuovo capitolo di Nada: dopo 5 anni, l’atteso album di inediti Leggi su Ilfogliettone.it cinquedi silenzio discografico,sta per regalarci undella sua carriera artistica. Venerdì 9 maggio arriva infatti “”, il suo ultimo lavoro di, un disco che promette di incantare come solo lei sa fare. Registrato negli studi J&J di Bristol, Regno Unito, il disco segna un ritorno atteso a cinquedall’ultimo lavoro, La paura va via da sé se i pensieri brillano (2022), e si preannuncia come un’opera intensa e innovativa.Anticipato dai singoli “Un giorno da regalare” e “Una notte che arriva”,sarà accompagnato dal lancio del brano “Bella”, terzo estratto in rotazione radiofonica dal giorno dell’uscita, con un videoclip pronto a catturare l’attenzione dei fan. In parallelo,darà il via al tour 2025, con la data d’esordio fissata per mercoledì 14 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in full band.

