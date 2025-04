Auto si ribalta grande paura per due coniugi feriti

paura oggi in via Monda alle 17 circa all’altezza del ristorante Da Alfio: una Panda ha sbattuto contro il cordolo a lato della strada e si è ribaltata.All’interno due coniugi di Cusercoli: un novantenne alla guida e la moglie 84enne. La donna è stata trasportata dal 118 in elicottero al Bufalini con varie ferite, fra cui una grave lesione a una mano. Ricoverato a Cesena anche il marito, trasportato in ambulanza.Sul posto la polizia locale (chiusa la strada per i rilievi) e i vigili del fuoco. Presente anche un’ambulanza della onlus Elcas, che transitava al momento dello schianto, coi volontari prontamente intervenuti. Ilrestodelcarlino.it - Auto si ribalta, grande paura per due coniugi: feriti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Forlì, 26 aprile 2025 – Momenti dioggi in via Monda alle 17 circa all’altezza del ristorante Da Alfio: una Panda ha sbattuto contro il cordolo a lato della strada e si èta.All’interno duedi Cusercoli: un novantenne alla guida e la moglie 84enne. La donna è stata trasportata dal 118 in elicottero al Bufalini con varie ferite, fra cui una grave lesione a una mano. Ricoverato a Cesena anche il marito, trasportato in ambulanza.Sul posto la polizia locale (chiusa la strada per i rilievi) e i vigili del fuoco. Presente anche un’ambulanza della onlus Elcas, che transitava al momento dello schianto, coi volontari prontamente intervenuti.

Se ne parla anche su altri siti

Incidente all'alba, scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave un 64enne - È di un ferito grave il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto all?alba di oggi, lungo la strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, in provincia di Brindisi. Coinvolti una... 🔗quotidianodipuglia.it

Incidente a Napoli, auto si ribalta in via Nicolardi: conducente in ospedale - Ennesimo incidente tra le strade di Napoli. Nel quartiere Colli Aminei, in una delle vie più abitate della zona, via Nicolardi, si è verificato, poco tempo fa, il ribaltamento di... 🔗ilmattino.it

Sbanda con l’auto in curva e si ribalta più volte nel Monzese: morta la conducente 49enne - Una 49enne è morta nella serata del 6 aprile dopo essersi ribaltata con l'auto lungo la statale Valassina nel Monzese. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto in curva e si sarebbe ribaltata più volte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Auto si ribalta, grande paura per due coniugi: feriti; Altamura: Si ribalta con l'auto, tanta paura ma nessuna conseguenza; Livigno, auto si ribalta in via Freita: paura per quattro giovani; Paura a Nole: auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Auto si ribalta, grande paura per due coniugi: feriti - Incidente stradale in via Monda, all’altezza del ristorante Da Alfio, a Forlì. Intervento di tutti i soccorsi e strada chiusa per rilievi ... 🔗msn.com

PAURA NELLA NOTTE A CORTABBIO: 24ENNE SI RIBALTA, RESTA QUASI ILLESO - PRIMALUNA – Ha dell’incredibile l’esito (fortunatamente positivo) dell’incidente stradale accaduto intorno all’una di questa notte sulla Provinciale 62 all’altezza di Cortabbio: è rimasto pressoché il ... 🔗valsassinanews.com

San Benedetto, auto si ribalta vicino alla sede della Croce Rossa: attimi di paura sul lungomare - È accaduto poco prima dell’ora di pranzo nella zona di via Tedeschi. Nessun ferito, ma grande spavento per l’automobilista. 🔗lanuovariviera.it