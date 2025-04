Pace l’ira di Trump Putin ammazza ancora mi prende in giro La risposta è soft Pronti a negoziare

Putin di lanciare missili su aree civili, città e villaggi negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro, e che debba essere trattato diversamente, con sanzioni bancarie o secondarie? Troppe persone stanno morendo!!!”, ha scritto su Truth, poco dopo aver lasciato Roma.Dall’Air Force One che lo sta riportando negli Stati Uniti, Trump pubblica anche, sempre sul social Truth, alcuni video e foto di momenti significativi dei funerali di Papa Francesco con lui protagonista. A partire dalla foto del giorno, quella del faccia a faccia con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Secoloditalia.it - Pace, l’ira di Trump: “Putin ammazza ancora, mi prende in giro?”. La risposta è soft: “Pronti a negoziare” Leggi su Secoloditalia.it Nel giorno dei funerali di Papa Bergoglio, al termine della giornata di incontri, tra cui quello con Zelensky al centro della Basilica di San Pietro, il presidente Usa ha messo mano ai social appena salito sull’Air Force One: “Non c’era motivo perdi lanciare missili su aree civili, città e villaggi negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, mi sta solondo in, e che debba essere trattato diversamente, con sanzioni bancarie o secondarie? Troppe persone stanno morendo!!!”, ha scritto su Truth, poco dopo aver lasciato Roma.Dall’Air Force One che lo sta riportando negli Stati Uniti,pubblica anche, sempre sul social Truth, alcuni video e foto di momenti significativi dei funerali di Papa Francesco con lui protagonista. A partire dalla foto del giorno, quella del faccia a faccia con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Trump vuol far rientrare la Russia di Putin nel G7: «Mi fido di lui». L’ira di Ue e Ucraina. Colloqui di pace già venerdì a Monaco? – I video - Donald Trump corre veloce, anzi velocissimo. 24 ore dopo aver riabilitato di fronte al mondo Vladimir Putin parlandoci al telefono per un’ora e mezzo di come metter fine alla guerra in Ucraina, il leader Usa guarda già oltre. Nei suoi piani, secondo quanto filtra, non c’è solo il raggiungimento di un’intesa sull’Ucraina – a prescindere dal prezzo che questa dovrà pagare. In vista c’è una piena riabilitazione politica e diplomatica per la Russia di Putin, il cui fascino per Trump è evidentemente irresistibile. 🔗open.online

Ira degli ucraini contro Trump: "L’Ue sia ferma con Putin. La pace giusta non è la sua" - Erano un migliaio in corteo da piazza Castello a San Babila, nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina mentre un nuovo presidente americano tratta con Putin e ne usa la propaganda per estorcere materie prime al popolo aggredito. Così tra slogan contro il dittatore di Mosca, contro Trump e il suo finanziatore Elon Musk, gli ucraini chiedono "Fermezza, giustizia, sicurezza" all’Ue e all’Italia. 🔗ilgiorno.it

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la pace mondiale" - (Agenzia Vista) Usa, 29 marzo 2025 “Dobbiamo avere la Groenlandia per la sicurezza nostra e internazionale. Groenlandia, Danimarca e Ue capiranno, altrimenti glielo spiegheremo. La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo”. Così Trump alla casa Bianca White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Meloni: «Storico incontro tra Trump e Zelensky nel giorno del Papa». Il presidente Usa: «Putin vuole fermare la guerra o mi prende in giro?» - Speranze di pace per l'Ucraina dopo l'incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro prima dei funerali del Papa. «Molto produttivo», commenta la Casa ... 🔗msn.com

Trump a Putin: "Vladimir stop! Facciamo in modo che l'accordo di pace si concluda" - Un appello raro al Cremlino, che riflette la crescente frustrazione dell'amministrazione americana per il mancato progresso verso la fine del conflitto in Ucraina ... 🔗today.it

Ucraina, l'incontro Trump-Zelensky e l'apertura di Putin: da Roma la via della pace - I funerali di Papa Francesco potrebbero rappresentare un crocevia fondamentale sulla strada per la pace in Ucraina. Il presidente russo Vladimir ... 🔗iltempo.it