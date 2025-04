Luciana Calabrese resta bloccata in auto per un guasto poi viene travolta da un tir e da un bus morta poche ore prima del compleanno

mortale lungo l'autostrada del Sole, nel tratto che attraversa il territorio di Anagni e porta a Sud. Qui - secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione della. Leggo.it - Luciana Calabrese resta bloccata in auto per un guasto, poi viene travolta da un tir e da un bus: morta poche ore prima del compleanno Leggi su Leggo.it Incidente stradalele lungo l'strada del Sole, nel tratto che attraversa il territorio di Anagni e porta a Sud. Qui - secondo unae ancora provvisoria ricostruzione della.

Cosa riportano altre fonti

Incidente tra auto, tir e pullman sull’A1, Luciana Calabrese la vittima: domani avrebbe compiuto 68 anni - È la 67enne Luciana Calabrese, residente a Frosinone, la vittima del terribile incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A1 all'altezza di Anagni. Domani avrebbe compiuto 68 anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Samb batte il Chieti e resta salda in vetta - Nel primo tempo la Samb gestisce il gioco ma va al tiro solo con Paolini da 35 metri, mentre Vutahj ci prova dal limite per il Chieti senza inquadrare lo specchio. Al 42', la Samb recupera palla sulla trequarti e Kerjota può entrare in area: il suo sinistro è deviato da Mercorelli. Dopo un primo tempo povero di emozioni, al 1' della ripresa Toure recupera palla e Kerjota si accende: doppio dribbling, ingresso in area e assist per Eusepi che di tacco insacca il vantaggio rossoblù. 🔗sport.quotidiano.net

Salta il trasloco delle classi. Istituto King, trovata l’intesa: resta a Muggiò un altro anno - Il King resta a Muggiò. Almeno per il prossimo anno scolastico. La Provincia ha ospitato un incontro per affrontare l’ipotesi del trasferimento di alcune sezioni dell’istituto Martin Luther King, sorta dalla necessità di garantire spazi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche agli studenti, il cui numero negli ultimi anni è in progressiva espansione. La proposta pervenuta da parte dell’amministrazione di Nova Milanese alla Provincia di mettere a disposizione un plesso per risolvere la questione legata alla disponibilità degli spazi del King è stata accolta favorevolmente, ma i ... 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'auto resta bloccata per un guasto e viene travolta da un bus e un camion: Luciana Calabrese di Frosinone muore sull'A1. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Luciana Calabrese resta bloccata in auto per un guasto, poi viene travolta da un tir e da un bus: morta poche ore prima del compleanno - Incidente stradale mortale lungo l'autostrada del Sole, nel tratto che attraversa il territorio di Anagni e porta a Sud. Qui - secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione ... 🔗leggo.it

L'auto resta bloccata per un guasto e viene travolta da un bus e un camion: Luciana Calabrese di Frosinone muore sull'A1 - Incidente stradale mortale lungo l'autostrada del Sole, nel tratto che attraversa il territorio di Anagni e porta a Sud. Qui - secondo una prima e ... 🔗msn.com