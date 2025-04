Max Ionata and Hammond Groovers all’Arciliuto

Hammond Groovers in concerto all'Arciliuto domenica 27 aprile. Il gruppo, che unisce una forte coesione collettiva alla libertà espressiva di ciascuno, arricchisce con innovazioni sonore la tradizione dell'Hammand. Il concerto sarà un'esperienza musicale coinvolgente densa di feeling, virtuosismo e grooveL'articolo Max Ionata and Hammond Groovers all’Arciliuto proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Max Ionata and Hammond Groovers all’Arciliuto Leggi su Ildifforme.it Max Ianota &in concerto all'Arciliuto domenica 27 aprile. Il gruppo, che unisce una forte coesione collettiva alla libertà espressiva di ciascuno, arricchisce con innovazioni sonore la tradizione dell'Hammand. Il concerto sarà un'esperienza musicale coinvolgente densa di feeling, virtuosismo e grooveL'articolo Maxandproviene da Il Difforme.

Su altri siti se ne discute

Max Verstappen: “In Bahrain sarà diverso rispetto al Giappone. Il titolo? Non ci penso” - Max Verstappen si presenta carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo la splendida vittoria di Suzuka, il quattro-volte campione del mondo è pronto a stupire anche sul tracciato di Sakhir, con tutta la spinta emotiva del successo in terra nipponica. Il pilota del team Red Bull sa che il suo inizio di stagione è stato ottimale soprattutto per merito del suo talento innato con una Red Bull che, invece, sta pagando dazio nei confronti delle McLaren. 🔗oasport.it

Panchina Milan, Max Allegri: ecco perché Fabio Capello dice sì - Massimiliano Allegri è il principale candidato alla panchina del Milan, ecco perché Fabio Capello caldeggia il nome del livornese… Il Milan di Sergio Conceiçao deve rimettersi in pista verso il quarto posto, il cammino si è decisamente complicato a causa dei risultati negativi dei rossoneri. Motivo per cui la gara di San Siro contro il Como è una di quelle partita da non poter sbagliare a livello di carattere e atteggiamento. 🔗dailymilan.it

Il nuovo Tag Heuer di Max Verstappen non ha prezzo, letteralmente - Quasi un anno fa abbiamo elogiato il Tag Heuer Monaco Splits-Second Chronograph come uno dei migliori orologi del 2024, Max Verstappen lo ha fatto nel 2025. L'unica differenza è che il suo è un pezzo unico, quindi non costerà i 135.000 euro del modello della collezione classica. Il nuovo orologio di Max Verstappen non ha prezzo. Tag Heuer, tornata a essere cronometrista ufficiale della Formula 1 al posto di Rolex, ha progettato un orologio su misura per il quattro volte campione del mondo di Formula 1 (dal 2021 al 2024). 🔗gqitalia.it

Approfondimenti da altre fonti

MUSICA, concerti. Max Ionata & Hammond Groovers all’Arciliuto di Roma; MUSICA, concerti. Max Ionata & Hammond Groovers all’Arciliuto di Roma; MAX IONATA & HAMMOND GROOVERS - Taranto; Questo sabato Max Ionata & Hammond Groovers per la nuova stagione del Latina Jazz Club.. 🔗Ne parlano su altre fonti

Al via le selezioni per la 71°edizione del Taormina Film Festival - 2 Gennaio 2018 In News Commenti disabilitati su Dado Moroni e Max Ionata dal vivo all’Elegance Cafè, sax e piano per Ellington e Wonder 510 Sarà un virtuosistico omaggio a due grandi nomi ... 🔗radiowebitalia.it