Mercato Juve cambia tutto ora per l’obiettivo in attacco Destino legato a questa clausola rescissoria

Mercato Juve: sta cambiando tutto per l’obiettivo in attacco! Destino legato a questa clausola rescissoria, tutti i dettagliLa retrocessione in Championship diventata aritmetica oggi dell’Ipswich, sconfitto 3-0 dal Newcastle, ha una conseguenza importante anche per il futuro di Liam Delap, obiettivo del Mercato Juve in vista della prossima stagione.È scattata infatti, a causa della retrocessione dalla Premier League del club inglese, la clausola rescissoria di 30 milioni per l’attaccante inglese. Le pretendenti di Delap, dunque, dovranno sborsare questa cifra: oltre ai bianconeri, c’è il Manchester United anche fortemente interessato. .com Juventusnews24.com - Mercato Juve: cambia tutto ora per l’obiettivo in attacco! Destino legato a questa clausola rescissoria Leggi su Juventusnews24.com : standoperin, tutti i dettagliLa retrocessione in Championship diventata aritmetica oggi dell’Ipswich, sconfitto 3-0 dal Newcastle, ha una conseguenza importante anche per il futuro di Liam Delap, obiettivo delin vista della prossima stagione.È scattata infatti, a causa della retrocessione dalla Premier League del club inglese, ladi 30 milioni per l’attaccante inglese. Le pretendenti di Delap, dunque, dovranno sborsarecifra: oltre ai bianconeri, c’è il Manchester United anche fortemente interessato. .com

Ne parlano su altre fonti

Delap Juve: cosa cambia dopo la retrocessione dell’Ipswich. C’è un’importante novità di mercato sull’attaccante - di Redazione JuventusNews24Delap Juve: come cambia il suo futuro dopo la retrocessione dell’Ipswich. C’è un’importante novità di mercato sull’attaccante La retrocessione in Championship maturata aritmeticamente oggi dall’Ipswich, sconfitto 3-0 dal Newcastle, segna un’importante novità anche per il futuro di Liam Delap, obiettivo del calciomercato Juve in vista dell’estate. È scattata infatti, a causa della retrocessione dalla Premier League del club inglese, la clausola rescissoria dal valore di 30 milioni per l’attaccante. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve, con l’arrivo di Tudor cambia il futuro del serbo? Tra rinnovo e mercato, cosa può succedere ora - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, con l’arrivo sulla panchina bianconera di Tudor cambia il futuro del serbo? Tra rinnovo e calciomercato, cosa può succedere ora Tra i calciatori che più potrebbero giovare del cambio di guida tecnica in casa Juve c’è sicuramente Dusan Vlahovic: dopo i mesi bui della gestione Thiago Motta, il serbo potrebbe tornare a rivedere il campo con regolarità sotto la gestione Tudor. 🔗juventusnews24.com

Scarsa offerta in Centro, domanda in crescita in periferia: come cambia il mercato immobiliare a Roma - Meno offerta in Centro, cresce la domanda in periferia. Questo è il bilancio del mercato immobiliare a Roma nel secondo semestre del 2024 stando al report di Fiaip Monitora Roma l’Osservatorio Urbano su Roma Capitale. Durante la presentazione inoltre è stato firmato un protocollo d’intesa tra... 🔗romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Juve cambia ancora allenatore: hanno scelto Conte; Senza Champions cambia tutto, anche i giocatori: Juventus, chi può salutare?; Juventus, il mercato estivo sconfessato dalle idee di Tudor. Chi cambia ruolo e chi si adatterà; David-Juve, cambia tutto? La mossa che accende il clamoroso colpo mercato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Delap Juve: cosa cambia dopo la retrocessione dell’Ipswich. C’è un’importante novità di mercato sull’attaccante - Delap Juve: come cambia il suo futuro dopo la retrocessione dell’Ipswich. C’è un’importante novità di mercato sull’attaccante La retrocessione in Championship maturata aritmeticamente oggi dall’Ipswic ... 🔗juventusnews24.com

Juve, cambia di nuovo tutto: ecco il nuovo allenatore - Per la Juventus cambia nuovamente lo scenario per il futuro: Tudor via, ecco il nome del nuovo allenatore bianconero ... 🔗blitzquotidiano.it

Juventus, senza Vlahovic tutto su Kolo Muani e Yildiz. Conceicato può tornare titolare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com