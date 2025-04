Le SBC di FC 25 Emanuel Emegha Menzioni d’onore

Emanuel Emegha uscita in data 25 aprile 2025 in occasione della promo TOTS.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonCome sbloccare la SBC di Emanuel EmeghaNumero sfide: 4Premio: 1x Icona Emanuel Emegha Non scambiabileCosto al momento dell’uscita: 190.000 Crediti circaScadenza: 10 maggio 2025 Ligue 1Premio: 1x Small Gold Players PackLigue 1 McDonald’s: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 86Rosa con valutazione 86Premio: 1x Small Gold Players PackValutazione squadra: min 86Forma smagliantePremio: 1x Jumbo Gold PackMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 87Rosa con valutazione 88Premio: 1x Jumbo Premium Gold PackMin. Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Emanuel Emegha Menzioni d’onore Leggi su Imiglioridififa.com Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatoreuscita in data 25 aprile 2025 in occasione della promo TOTS.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonCome sbloccare la SBC diNumero sfide: 4Premio: 1x IconaNon scambiabileCosto al momento dell’uscita: 190.000 Crediti circaScadenza: 10 maggio 2025 Ligue 1Premio: 1x Small Gold Players PackLigue 1 McDonald’s: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 86Rosa con valutazione 86Premio: 1x Small Gold Players PackValutazione squadra: min 86Forma smagliantePremio: 1x Jumbo Gold PackMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 87Rosa con valutazione 88Premio: 1x Jumbo Premium Gold PackMin.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le SBC di FC 25, l’Immortale Thierry Henry Junior: costo e sfide da fare - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Thierry Henry uscita in data 6 aprile 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Thierry Henry Numero sfide: 10 Premio: 1x ICONA Thierry Henry Non scambiab. Costo al momento dell’uscita: 1.200.000 Crediti circa Scadenza: 6 giugno Leggenda Nata Premio: 1x Small Silver Players Pack Esattamente 11 giocatori rari Esattamente 11 bronzo Stella nascente Premio: 1x x3 Common Gold Players ... 🔗imiglioridififa.com

FC 25, SBC ICONA mista a scelta 88+ - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida dedicata alle ICONE. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Agg. Icona mista a scelta 88+ Numero sfide: 3 Premio: 1x 1 di 3 Icone miste 88+ Non scambiab. Ripetibile Sì Scadenza: 13 aprile 1 – Rosa con valutazione 87 Premio: 1x Prime Electrum Players Pack Valutazione squadra: min 87 2 – Rosa con valutazione 87 Premio: 1x Prime Mixed Players Pack Min. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, SBC Aggiornamento TOTW 84+ - Ecco una guida completa dedicata alla SBC “Aggiornamento TOTW” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25. Prima di scoprire come completare la Aggiornamento TOTW scoprite qui quali giocatori potete trovare, abbiamo raccolto tutti i TOTW che sono usciti in un unico posto! Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Aggiornamento TOTW 84+ Sfide: 1 Premio: 1x 84+ TOTW 1-29 Player Pack Non scambiab. 🔗imiglioridififa.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le SBC di FC 25: Emanuel Emegha Menzioni d’onore. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le SBC di FC 25: Désiré Doué Menzioni d’onore - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Désiré Doué uscita in data 25 aprile 2025 in occasione della ... 🔗imiglioridififa.com

FC 25, SBC Aggiornamento x2 L1 e APL 77+ - Scopriamo come completare la SBC Aggiornamento x2 L1 e APL 77+ uscita oggi 25 aprile su FC 25 in occasione dei TOTS. Anche quest’anno, durante tutta la stagione, teniamo traccia di tutte le SBC fornen ... 🔗imiglioridififa.com