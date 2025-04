Barcellona Real Madrid tensione prima della finale scontri tra tifosi e arresti

Barcellona-Real Madrid finale di Coppa del Re, a Siviglia prima della partita episodi di tensione: arresti da parte della polizia tra i tifosiSabato calcistico all’insegna del Clasico, come appuntamento più interessante in palinsesto. Il Barcellona e il Real Madrid si sfidano a Siviglia per la finale di Coppa del Re, una gara che come al solito si prevede densa di emozioni tra le due grandi rivali, che sono in lotta tra loro anche per la conquista del campionato (blaugrana avanti di 4 punti a cinque giornate dalla fine). Polemiche e tensioni però proseguono nel prepartita.Barcellona-Real Madrid, tensione prima della finale: scontri tra tifosi e arresti – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)Se ieri, il Real aveva chiesto la sostituzione dell’arbitro del match, dopo che questi, in conferenza stampa, aveva risposto alle polemiche preventive provenienti da Madrid scoppiando in lacrime, oggi, poche ore prima del fischio d’inizio, tra le strade della città andalusa non sono mancati momenti piuttosto critici. Calciomercato.it - Barcellona-Real Madrid, tensione prima della finale: scontri tra tifosi e arresti Leggi su Calciomercato.it di Coppa del Re, a Sivigliapartita episodi dida partepolizia tra iSabato calcistico all’insegna del Clasico, come appuntamento più interessante in palinsesto. Ile ilsi sfidano a Siviglia per ladi Coppa del Re, una gara che come al solito si prevede densa di emozioni tra le due grandi rivali, che sono in lotta tra loro anche per la conquista del campionato (blaugrana avanti di 4 punti a cinque giornate dalla fine). Polemiche e tensioni però proseguono nel prepartita.tra– Calciomercato.it (fonte: © Ansa)Se ieri, ilaveva chiesto la sostituzione dell’arbitro del match, dopo che questi, in conferenza stampa, aveva risposto alle polemiche preventive provenienti dascoppiando in lacrime, oggi, poche oredel fischio d’inizio, tra le stradecittà andalusa non sono mancati momenti piuttosto critici.

Ne parlano su altre fonti

Barcellona-Real Madrid è già la partita più attesa dell'anno: cos'è successo e perché i Blancos non volevano presentarsi - è `solo` una finale di Copa del Rey eppure è già la partita più attesa dell`anno. è Barcellona-Real Madrid, è l`ennesimo episodio caldo... 🔗calciomercato.com

Bayern-Inter, Zanetti: "Finale anticipata? Non ignoriamo Real Madrid, Barcellona e PSG" - Il vice Presidente dell`Inter Javier Zanetti ha parlato in vista della gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League, in programma... 🔗calciomercato.com

Dani Olmo lancia il Barcellona a +7 sul Real Madrid - Senza il capocannoniere Lewandowski fermo per infortunio, al Barcellona basta un goal di Dani Olmo per battere 1-0 il Maiorca nell`anticipo... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Barcellona-Real Madrid, tensione prima della finale: scontri tra tifosi e arresti; Alta tensione a Siviglia per la finale di Coppa del Re: scontri tra tifosi del Barcellona e la polizia; Barcellona-Real Madrid, l'arbitro designato scoppia in lacrime: caos alla vigilia della finale; SuperClasico: tensione alle stelle tra Real Madrid e arbitri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alta tensione a Siviglia per la finale di Coppa del Re: scontri tra tifosi del Barcellona e la polizia - A poche ore dalla finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona, a Siviglia - città che ospita la gara - si sono registrati scontri tra ultrà e ... 🔗fanpage.it

Barcellona-Real Madrid, scontri fra tifosi blaugrana e polizia prima della finale - La tensione a Siviglia è palpabile: scendono in campo stasera Barcellona e Real Madrid per la finale di Coppa del Re, e sebbene la situazione sia generalmente. 🔗calciomercato.com

Cosa succede se Barcellona-Real Madrid finisce in parità: supplementari o rigori, il regolamento della Coppa del Re - Barcellona e Real Madrid sono arrivate all`atto finale della Coppa del Re, in programma oggi alle 22. Allo Stadio de la Cartuja si arriva alla partita non senza. 🔗calciomercato.com