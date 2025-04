Blitz di Extinction rebellion al Colosseo dopo il funerale del Papa 7 identificati non li ferma neanche il lutto video

dopo la fine dei funerali per Papa Francesco, alcuni ambientalisti militanti dell’organizzazione “Extinction rebellion” hanno esposto uno striscione dalle arcate del Colosseo con su scritto “Disarmare la Terra. La frase era contenuta anche in una lettera che il Pontefice, ormai defunto, aveva inviato al Corriere della sera lo scorso marzo. Successivamente, la sicurezza è intervenuta sul posto e i 7 attivisti sono stati identificati.Un messaggio pacifista che però mal si sposa con le azioni del gruppo, che si è spesso reso protagonista di azioni vandaliche: basti pensare a quando 14 ambientalisti di Extinction rebellion entrarono nella sede del ministero della Transizione ecologica a Roma nel 2022, imbrattando la facciata esterna, l’ingresso, locali e porte fino al secondo piano con le bombolette di vernice. Secoloditalia.it - Blitz di “Extinction rebellion” al Colosseo dopo il funerale del Papa: 7 identificati, non li ferma neanche il lutto (video) Leggi su Secoloditalia.it la fine dei funerali perFrancesco, alcuni ambientalisti militanti dell’organizzazione “” hanno esposto uno striscione dalle arcate delcon su scritto “Disarmare la Terra. La frase era contenuta anche in una lettera che il Pontefice, ormai defunto, aveva inviato al Corriere della sera lo scorso marzo. Successivamente, la sicurezza è intervenuta sul posto e i 7 attivisti sono stati.Un messaggio pacifista che però mal si sposa con le azioni del gruppo, che si è spesso reso protagonista di azioni vandaliche: basti pensare a quando 14 ambientalisti dientrarono nella sede del ministero della Transizione ecologica a Roma nel 2022, imbrattando la facciata esterna, l’ingresso, locali e porte fino al secondo piano con le bombolette di vernice.

Su questo argomento da altre fonti

Milano, blitz degli attivisti di Extinction Rebellion al negozio Tesla in Gae Aulenti - Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina nella concessionaria Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano, “invasa” pacificamente per denunciare “l’enorme potere e l’influenza mediatica e politica esercitata da Elon Musk”. Dopo essere entrati nel negozio, diversi attivisti si sono incatenati alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto “Ecologia per tutte, non fascismo green”. 🔗lapresse.it

Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion al negozio Tesla in Gae Aulenti - Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina nella concessionaria Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano, "invasa" pacificamente per denunciare "l'enorme potere e l'influenza mediatica e politica esercitata da Elon Musk". Dopo essere entrati nel negozio, diversi attivisti si sono incatenati alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto "Ecologia per tutte, non fascismo green". 🔗liberoquotidiano.it

“La guerra parte da qui”: striscione di protesta di Extinction Rebellion sulla ciminiera della sede di Leonardo a Torino - Questa mattina a Torino le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion hanno realizzato una grande scritta “Life Not War” sulla ciminiera della sede di Leonardo del capoluogo piemontese. Una protesta per denunciare “le responsabilità di Leonardo e del governo italiano nella vendita di armi impiegate in bombardamenti indiscriminati in diverse aree del mondo – spiega in una nota il movimento ambientalista – e l’aumento dei fondi destinati al riarmo, a scapito degli investimenti per la transizione ecologica e la sicurezza sociale”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Blitz di Extinction rebellion al Colosseo dopo il funerale del Papa: 7 identificati, non li ferma neanche il lutto (video); Letame scaricato davanti al Viminale, blitz degli attivisti per il clima a Roma; Nuovo blitz degli ambientalisti di «Ultima generazione»: traffico bloccato al Colosseo; Striscione di Extinction Rebellion su ponte vicino a Colosseo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Striscione di Extinction Rebellion al Colosseo: "Disarmate la Terra" - Durante il passaggio del feretro di Papa Francesco, Extinction Rebellion ha srotolato un enorme striscione dalle arcate del Colosseo con ... 🔗notizie.tiscali.it

Extinction Rebellion al Colosseo con la frase di Papa Francesco “disarmare la Terra”: “Portati via dalla polizia” - Gli attivisti denunciano di aver fornito i documenti ma di essere stati comunque "trasferiti senza motivo al Commissariato Celio" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Roma, al Colosseo uno striscione cita Papa Francesco: «Disarmare la Terra» - Durante i funerali di Papa Francesco, Extinction Rebellion ha srotolato un enorme striscione dalle arcate del Colosseo con scritto "Disarmare la Terra", una frase più volte pronunciata da Bergoglio. 🔗msn.com