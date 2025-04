Cambiaso Juve l’idea di Tudor per il Monza Cosa succede attorno alla titolarità del terzino dopo la deludente prestazione col Parma

Cambiaso Juve: la decisione di Tudor per il terzino nella partita contro il Monza. Cosa succede attorno alla titolarità del giocatore allo StadiumLa Juve affronterà il Monza domani, con il match in programma alle 18.00 all’Allianz Stadium e fondamentale per rialzarsi dopo la brutta sconfitta di Parma. Dando uno sguardo alle probabili formazioni, la lente d’ingrandimento si posa sulla figura di Andrea Cambiaso.Nonostante la deludente prestazione del Tardini, l’esterno bianconero verrà confermato anche nella partita di domenica nel ruolo di esterno sinistro.PROBABILI FORMAZIONI Juve Monza: LE ULTIME SULLE SCELTE DI Tudor .com Juventusnews24.com - Cambiaso Juve: l’idea di Tudor per il Monza. Cosa succede attorno alla titolarità del terzino dopo la deludente prestazione col Parma Leggi su Juventusnews24.com : la decisione diper ilnella partita contro ildel giocatore allo StadiumLaaffronterà ildomani, con il match in programma alle 18.00 all’Allianz Stadium e fondamentale per rialzarsila brutta sconfitta di. Dando uno sguardo alle probabili formazioni, la lente d’ingrandimento si posa sulla figura di Andrea.Nonostante ladel Tardini, l’esterno bianconero verrà confermato anche nella partita di domenica nel ruolo di esterno sinistro.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DI.com

