Ricci dalla fornaia di Ascoli per ribadire i valori della Resistenza

valori della Resistenza sulla quale si fonda la Repubblica italiana che sono quelli della libertà, l'uguaglianza, la democrazia”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche, al fianco di Lorenza Roiati, davanti al suo forno “l'assalto ai forni”, ad Ascoli, in una piazza Arringo piena di centinaia di persone, giunte per portare la loro solidarietà alla donna che ieri a seguito di un manifesto che recitava “25 aprile: buono come il pane, bello come l'antifascismo” è stata identificata due volte dalle forze dell'ordine. “Senza il sacrificio dei nostri partigiani, dei militari alleati, delle forze dell'ordine e dei soldati italiani che decisero di stare dalla parte della libertà, oggi quei valori sui cui si fonda la nostra Repubblica non ci sarebbero - afferma l'europarlamentare - e noi non avremmo avuto 80 anni di libertà, di democrazia, di progresso e di pace (che è diventata purtroppo ancora una volta un'emergenza mondiale anche nel nostro continente) - poi il saluto a Papa Francesco - che ha posto la pace e la giustizia al centro del suo pontificato come valori fondamentali”. Agi.it - Ricci dalla fornaia di Ascoli per ribadire i valori della Resistenza Leggi su Agi.it AGI - “Grazie a tutti per essere qua e per aver accolto questo appello, ma soprattutto grazie a Lorenza perché con il gesto semplice di ieri ha risvegliato migliaia e migliaia di coscienze sul valore del 25 aprile, suisulla quale si fonda la Repubblica italiana che sono quellilibertà, l'uguaglianza, la democrazia”, così Matteo, europarlamentare PD e candidato alla presidenzaregione Marche, al fianco di Lorenza Roiati, davanti al suo forno “l'assalto ai forni”, ad, in una piazza Arringo piena di centinaia di persone, giunte per portare la loro solidarietà alla donna che ieri a seguito di un manifesto che recitava “25 aprile: buono come il pane, bello come l'antifascismo” è stata identificata due volte dalle forze dell'ordine. “Senza il sacrificio dei nostri partigiani, dei militari alleati, delle forze dell'ordine e dei soldati italiani che decisero di starepartelibertà, oggi queisui cui si fonda la nostra Repubblica non ci sarebbero - afferma l'europarlamentare - e noi non avremmo avuto 80 anni di libertà, di democrazia, di progresso e di pace (che è diventata purtroppo ancora una volta un'emergenza mondiale anche nel nostro continente) - poi il saluto a Papa Francesco - che ha posto la pace e la giustizia al centro del suo pontificato comefondamentali”.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ricci ad Ascoli per “comprare il pane antifascista di Lorenza” - ASCOLI PICENO – Ieri sera l’eurodeputato del Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci ha annunciato che porterà fisicamente la sua solidarietà all’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno visitata due volte dalle forze dell’ordine – dagli agenti della questura e da quelli della polizia locale – e identificata per ave esposto il ‘lenzuolo antifascista’ nel suo negozio con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”. 🔗lopinionista.it

Striscione antifascista davanti alla panetteria, fornaia identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno - L’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle forze dell’ordine locali per “accertamenti”. Il motivo è aver appeso al muro della sua attività, come ogni anno, lo striscione per festeggiare la liberazione con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo“. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 Aprile, la versione della Questura sullo striscione della fornaia di Ascoli: “Né identificazione, né rimozione” - Nessun tentativo di rimuovere lo striscione. Nessun agente in borghese. Nessuna identificazione formale. E’ questa la versione della Questura di Ascoli Piceno, in una nota che ricostruisce l’episodio di Lorenza Roiati, “identificata due volte” – come lei stessa ha raccontato – per aver affisso uno striscione in onore dell’80° anniversario della Liberazione all’esterno del suo panificio. “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”, ha scritto sul lenzuolo appeso all’esterno del negozio “Assalto ai Forni”, in Piazza Arringo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Ricci dalla fornaia di Ascoli per ribadire i valori della Resistenza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascoli, striscione antifascista fuori dal panificio di proprietà: fornaia identificata dalla polizia municipale. «Non autorizzato» Il video - ASCOLI - Polemica sul 25 Aprile ad Ascoli. Lorenza Roiati, titolare del forno, "L'assalto dei forni" in piazza Arringo è stata identificata dagli agenti delle ... 🔗msn.com