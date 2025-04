UniCredit ad inizio settimana si apre l’Ops su Banco Bpm

apre una nuova settimana di risiko bancario con l’avvio delle adesioni all’Ops di UniCredit su Banco Bpm, lanciata 5 mesi fa. Il periodo di offerta terminerà il 23 giugno. Restano diversi nodi da sciogliere, tra cui i vincoli posti dal governo tramite il golden power su credito, esposizione in Russia e investimenti in titoli italiani.Il Cda di Banco Bpm ha ribadito giovedì il suo netto rifiuto all’offerta, ritenendola “non nell’interesse degli azionisti” e giudicando i termini “inadeguati” dopo un’accurata analisi delle informazioni disponibili. l’Ops è stata approvata dalla Bce il 28 marzo, seguita dal via libera di Consob e Ivass (sulle partecipazioni assicurative), mentre resta in attesa il giudizio della Commissione europea in tema di concorrenza, con possibili richieste di cessione di filiali. Leggi su Ildenaro.it Lunedì siuna nuovadi risiko bancario con l’avvio delle adesioni aldisuBpm, lanciata 5 mesi fa. Il periodo di offerta terminerà il 23 giugno. Restano diversi nodi da sciogliere, tra cui i vincoli posti dal governo tramite il golden power su credito, esposizione in Russia e investimenti in titoli italiani.Il Cda diBpm ha ribadito giovedì il suo netto rifiuto all’offerta, ritenendola “non nell’interesse degli azionisti” e giudicando i termini “inadeguati” dopo un’accurata analisi delle informazioni disponibili.è stata approvata dalla Bce il 28 marzo, seguita dal via libera di Consob e Ivass (sulle partecipazioni assicurative), mentre resta in attesa il giudizio della Commissione europea in tema di concorrenza, con possibili richieste di cessione di filiali.

