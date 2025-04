Roma Ranieri ritrova l’Inter ricordi di una parentesi amara

l’Inter di San Siro, Claudio Ranieri si ritrova di fronte un pezzo del suo passato. Una parentesi che in pochi ricordano e che si consuma in uno dei momenti più complicati della storia recente nerazzurra.Era il settembre 2011 quando Massimo Moratti, alle prese con l’ennesima rivoluzione tecnica, decide di affidarsi al tecnico Romano dopo il fallimento della breve gestione Gasperini. Reduce dall’esonero alla Roma – celebre il crollo di Genova da 0-3 a 4-3 – Ranieri sembrava la scelta giusta: l’uomo dei miracoli in corsa, capace di sistemare una nave in difficoltà.Il debutto vincente a Bologna illuse tutti, ma si rivelò un fuoco di paglia. l’Inter, reduce dal Triplete di Mourinho, mostrava ormai tutte le crepe di una squadra alla fine di un ciclo. Sololaroma.it - Roma, Ranieri ritrova l’Inter: ricordi di una parentesi amara Leggi su Sololaroma.it Mentre si prepara alla sfida cruciale controdi San Siro, Claudiosidi fronte un pezzo del suo passato. Unache in pochi ricordano e che si consuma in uno dei momenti più complicati della storia recente nerazzurra.Era il settembre 2011 quando Massimo Moratti, alle prese con l’ennesima rivoluzione tecnica, decide di affidarsi al tecnicono dopo il fallimento della breve gestione Gasperini. Reduce dall’esonero alla– celebre il crollo di Genova da 0-3 a 4-3 –sembrava la scelta giusta: l’uomo dei miracoli in corsa, capace di sistemare una nave in difficoltà.Il debutto vincente a Bologna illuse tutti, ma si rivelò un fuoco di paglia., reduce dal Triplete di Mourinho, mostrava ormai tutte le crepe di una squadra alla fine di un ciclo.

Ne parlano su altre fonti

Lecce-Roma 0-1, Hummels si mette in mostra: Ranieri ritrova il tedesco - Archiviata la vittoria per 1-0 con il Lecce, per la Roma è già tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno messo a referto una prestazione convincente e solida dal punto di vista difensivo. La squadra ha dato continuità all’inizio di questo 2025, con la zona Champions League che dista solo quattro punti. Il traguardo rimane ampiamente alla portata ma, al tempo stesso, serve umiltà per raggiungerlo. 🔗sololaroma.it

Roma, verso il Porto: buone notizie per Ranieri che ritrova due pedine fondamentali per la partita di giovedì contro i portoghesi - I giallorossi ritrovano due giocatori importanti: Dybala e Hummels molto probabilmente partiranno dal 1? minuto, mentre Rensch è ancora in dubbio. La Roma di Claudio Ranieri è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della decisiva sfida di Europa League contro il Porto, in programma giovedì sera all’Olimpico alle 18:45. Buone notizie per il tecnico […] 🔗calcionews24.com

Roma, Ranieri ritrova tutti i nazionali: dubbio Celik verso Lecce - La Roma si avvicina alla sfida con il Lecce con qualche grattacapo in più del previsto, soprattutto sul lato destro del campo. Zeki Celik continua il suo programma di recupero senza essere ancora rientrato in gruppo, e le speranze di vederlo al massimo della forma per sabato si affievoliscono. Il turco, out da Empoli-Roma per una lesione al tendine congiunto del bicipite femorale sinistro, avrebbe dovuto sfruttare la sosta per recuperare, ma il percorso è stato più lungo del previsto. 🔗sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, la probabile formazione per la sfida con l’Inter: dubbi in attacco; Inter-Ranieri, gli scontri con i nerazzurri deludono l’allenatore: i precedenti; Ufficiale, Inter-Roma slitta a domenica per i funerali del Papa. Ranieri ritrova un giocatore; Roma, di corsa verso l'Inter: Ranieri ritrova N'Dicka. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roma, la probabile formazione per la sfida con l’Inter: dubbi in attacco - I ballottaggi di Ranieri: Celik in vantaggio su Hummels, Paredes in mezzo insieme a Koné e Cristante. Dubbio centravanti ... 🔗msn.com

Allenamento Roma, Ranieri contro l’Inter potrebbe recuperare quel giocatore. Ecco il report - Allenamento Roma, Ranieri potrebbe ritrovare Abdulhamid: l’esterno vicino al recupero contro l’Inter? Ecco le ultime novità giallorosse Inter Roma è quasi alle porte, ma i giallorossi dopo l’ultimo al ... 🔗calcionews24.com

Roma, domenica c’è l’Inter: test per la difesa di Ranieri - Con la vittoria sul Verona i successi targati 1-0 diventano sette in stagione, firmati quasi tutti da Ranieri, nuovo interprete del "corto muso" ... 🔗msn.com