Morte Papa Francesco la salma riceve gli ultimi saluti dei fedeli lunga coda prima della chiusura della bara

ultimi fedeli che nel pomeriggio del 25 aprile si sono recati a piazza San Pietro e dopo 3 ore di fila sono riusciti a rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, prima della chiusura in vista dei funeraliVi presentiamo il video degli ultimi fedeli che nel pomeriggio di venerdì 25 aprile si sono recati a piazza San Pietro e, dopo (almeno) 3 ore di coda, sono riusciti a rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, prima della chiusura della bara in vista dei funerali di sabato 26 aprile.Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, è morto lunedì 21 aprile all’età di 88 anni e dopo oltre 12 di pontificato. Con il fisico già minato dai problemi respiratori, che lo avevano costretto a 37 giorni di ricovero presso il Policlinico Gemelli, Papa Francesco è stato colpito all’alba da un ictus dopo il quale è andato in coma, per poi spirare poco più di un’ora dopo. .com - Morte Papa Francesco, la salma riceve gli ultimi saluti dei fedeli, lunga coda prima della chiusura della bara Leggi su .com Il video con gliche nel pomeriggio del 25 aprile si sono recati a piazza San Pietro e dopo 3 ore di fila sono riusciti a rendere omaggio alladiin vista dei funeraliVi presentiamo il video degliche nel pomeriggio di venerdì 25 aprile si sono recati a piazza San Pietro e, dopo (almeno) 3 ore di, sono riusciti a rendere omaggio alladiin vista dei funerali di sabato 26 aprile., al secolo Jorge Mario Bergoglio, è morto lunedì 21 aprile all’età di 88 anni e dopo oltre 12 di pontificato. Con il fisico già minato dai problemi respiratori, che lo avevano costretto a 37 giorni di ricovero presso il Policlinico Gemelli,è stato colpito all’alba da un ictus dopo il quale è andato in coma, per poi spirare poco più di un’ora dopo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Morte Papa Francesco, il totonomi per il successore: tra gli italiani il segretario di Stato Parolin e il presidente della CEI Zuppi - In pole ci sarebbe il Segretario di Stato Pietro Parolin, conosciuto a livello internazionale grazie alla sua attività diplomatica e che potrebbe rassicurare quanti sono desiderosi di una maggiore capacità di mediazione nel portare avanti le riforme nella Chiesa Dopo la morte di Papa Francesc 🔗ilgiornaleditalia.it

Morte Papa Francesco, la Lega di Serie A rinvia le gare di oggi:il comunicato - A seguito della morte di Papa Francesco, di fatto, la Lega di Serie A ha annunciato il rinvio delle partite di oggi. La mattinata di oggi è stata contraddistina dal’annuncio della morte di Papa Francesco. A seguito di quesa notizia, di fatto, la Lega di Serie A ha comunicato il rinvio a data da destinarsi delle gare programmare oggi. Ecco le partite rinviate: Serie A ENILIVE: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma Juventus. 🔗spazionapoli.it

Emmanuel Macron esprime condoglianze per la morte di Papa Francesco - "Le mie condoglianze ai cattolici del mondo intero": così il presidente francese Emmanuel Macron commenta la morte di Papa Francesco. "Da Buenos Aires a Roma, papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, su X, dopo la notizia della morte di Papa Francesco. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; Le notizie del 24 aprile sulla scomparsa del Pontefice; Un selfie con la salma di Papa Francesco dopo ore di fila, l’orrore sui social dei fedeli a San Pietro: «Vi spiego perché lo fanno; Morte Papa Francesco, la salma a San Pietro e l’omaggio dei fedeli. Per i funerali attese oltre 200mila persone. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il quarto giorno dalla morte di Papa Francesco, l’ultimo omaggio alla salma e il rito di chiusura della bara - 250mila le persone a San Pietro per l’omaggio alla salma di Papa Francesco. Terminato l’afflusso dei fedeli alla salma, poi la chiusura della bara. Sabato i funerali alle 10, il corteo durerà mezz’ora ... 🔗fanpage.it

Papa Francesco, la salma esposta a Santa Marta. VIDEO - Dopo la vestizione e lo spostamento del corpo nella bara in legno scuro con bordo in tessuto rosso, il Camerlengo alle 20 del 21 aprile ha presieduto il rito della constatazione della morte. La salma ... 🔗tg24.sky.it

Morte Papa Francesco: come viene conservata la salma del Pontefice per l'ultimo saluto a San Pietro - Dopo la morte del Papa, la salma di Francesco è stato sottoposta alla procedura di tanatoprassi in vista dell'esposizione pubblica nella Basilica di San Pietro View on euronews ... 🔗msn.com