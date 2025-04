Chi sono gli italiani che hanno battuto Djokovic Matteo Arnaldi si aggiunge al gruppo

Matteo Arnaldi si è aggiunto alla lista dei tennisti italiani capaci di battere Novak Djokovic in oltre vent’anni di carriera a livello professionistico. Il sanremese ci è riuscito oggi pomeriggio al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, regolando l’ex numero 1 del mondo e attuale numero 5 del ranking ATP nel primo scontro diretto con il fuoriclasse serbo.Il primo capace dell’impresa fu Manolo Jorquera, nativo di Bahia Blanca ma naturalizzato grazie alle origini dei nonni materni, in un Future di Belgrado nel 2003. Filippo Volandri, attuale capitano non giocatore di Coppa Davis, ci era riuscito a Umago nel 2004, due anni prima del successo di Fabio Fognini nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia.Il serbo era agli inizi della sua carriera e soltanto qualche anno dopo ha iniziato a mietere successi, conquistando 24 Slam e restando a lungo numero 1 del mondo. Oasport.it - Chi sono gli italiani che hanno battuto Djokovic? Matteo Arnaldi si aggiunge al gruppo Leggi su Oasport.it si è aggiunto alla lista dei tennisticapaci di battere Novakin oltre vent’anni di carriera a livello professionistico. Il sanremese ci è riuscito oggi pomeriggio al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, regolando l’ex numero 1 del mondo e attuale numero 5 del ranking ATP nel primo scontro diretto con il fuoriclasse serbo.Il primo capace dell’impresa fu Manolo Jorquera, nativo di Bahia Blanca ma naturalizzato grazie alle origini dei nonni materni, in un Future di Belgrado nel 2003. Filippo Volandri, attuale capitano non giocatore di Coppa Davis, ci era riuscito a Umago nel 2004, due anni prima del successo di Fabio Fognini nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia.Il serbo era agli inizi della sua carriera e soltanto qualche anno dopo ha iniziato a mietere successi, conquistando 24 Slam e restando a lungo numero 1 del mondo.

Cosa riportano altre fonti

Capello spara a zero: «Alla Juve ci sono dirigenti che non hanno idee chiare, non c’è pensiero e unione. Se non riesci a scegliere i giocatori…» - di Redazione JuventusNews24Capello spara a zero sulla dirigenza della Juve e del Milan: tutte le dichiarazioni del mister sui bianconeri L’ex allenatore Fabio Capello è intervenuto sul palco de Il Foglio a San Siro per analizzare il momento della Juve e del Milan soffermandosi sulle due dirigenze. Le parole riprese da TMW. PAROLE – «Al Milan e alla Juventus non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare. 🔗juventusnews24.com

«Mi hanno detto che sono un mostro, che sembro una trans!»: famosa showgirl ricoperta d’insulti, ecco chi è - La violenza verbale sui social continua a colpire, senza freni, anche i volti noti del mondo dello spettacolo. Stavolta a finire al centro di un’ondata di critiche feroci è stata Veronica Maya, storica conduttrice e showgirl italiana, che ha deciso di raccontare pubblicamente il dolore provato dopo essere stata bersagliata da commenti carichi di odio. A scatenare l’attacco, un leggero ritocco estetico eseguito poco prima della sua partecipazione al programma “Ne Vedremo Delle Belle”. 🔗donnapop.it

Mew e Matthew si sono lasciati: ‘Le nostre vite hanno preso strade diverse’ - La coppia aveva scelto di abbandonare Amici insieme La storia d’amore tra Mew (Valentina Turchetto) e Matthew (Matteo Rota), nata tra i banchi della scuola di Amici, è giunta al capolinea. A confermarlo è stata la cantante, ex allieva di Lorella Cuccarini, con una storia pubblicata su Instagram. L’annuncio social di Mew: ‘Grazie per il vostro supporto’ “Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’. 🔗notizieaudaci.it

Su questo argomento da altre fonti

Arnaldi sulla scia di Sinner: tutti gli italiani che hanno battuto Djokovic; Chi è Sara Curtis, la nuotatrice italiana di cui si sta tanto parlando; ATP Montecarlo, i risultati degli italiani: Musetti e Berrettini al secondo turno, Fognini eliminato da Cerundolo; Australian Open: Sinner e Sonego agli ottavi, out Musetti e Paolini. Bene Errani/Vavassori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chi sono gli italiani che hanno battuto Djokovic? Matteo Arnaldi si aggiunge al gruppo - Matteo Arnaldi si è aggiunto alla lista dei tennisti italiani capaci di battere Novak Djokovic in oltre vent'anni di carriera a livello professionistico. 🔗oasport.it

Chi sono gli italiani che hanno vinto il Premio Nobel dal 1901 a oggi - Dalla loro nascita ad oggi, sono stati consegnati 621 premi Nobel a mille persone meritevoli. Tra loro anche 21 italiani: i primi, nel 1906, Camillo Golgi, per la medicina, e Giosuè Carducci per ... 🔗msn.com