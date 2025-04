Bastia Umbra standing ovation per Mela e Zavatttoni il duo incanta il Cinema Esperia con Suoni dal Cassetto

Cinema Esperia di Bastia Umbra nell'ambito di Prospettive 2025: Occidente. Il duo composto da Mauro Mela e Stefano Zavatttoni ha conquistato il pubblico con lo spettacolo Suoni dal Cassetto, una raffinata performance che ha saputo fondere in modo magistrale pianoforte e chitarra, strumenti tradizionalmente complessi da armonizzare.Il tema dell'evento, "Occidente", è stato sviluppato attraverso un percorso sonoro suggestivo, capace di trasportare gli spettatori in una dimensione profonda e coinvolgente. Più che un concerto, un vero viaggio emozionale che ha evidenziato il talento assoluto dei due musicisti, capaci di far dialogare con equilibrio e sensibilità strumenti dalle caratteristiche timbriche molto differenti.

Bastia Umbra. Incontro informativo sulla lotta obbligatoria contro l’Aleurodide spinoso degli agrumi - Giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Bastia Umbra, si terrà un incontro informativo riguardante la lotta obbligatoria al parassita Aleurocanthus spiniferus, noto anche come Aleurodide spinoso degli agrumi. L’insetto, dannoso per piante sempreverdi come agrumi, alloro, camelia, edera e altre, attacca le foglie succhiandone la linfa e favorendo la formazione di fumaggini che deperiscono le piante. 🔗laprimapagina.it

Torna a Bastia Umbra la Fiera di Primavera: occasione imperdibile per scoprire le eccellenze locali - Domenica 13 aprile, Bastia Umbra si prepara ad accogliere la tradizionale Fiera di Primavera, un evento tanto atteso che promette di regalare una giornata ricca di shopping, cultura e scoperta delle eccellenze umbre. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “L’Arte e la Terra” in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, si terrà lungo le vie Roma, Veneto e Giontella, dalle ore 8:00 alle 20:00. 🔗laprimapagina.it

Bastia Umbra. Quale futuro per l’ex Scuola di Cipresso? Un incontro con i cittadini - Bastia Umbra si prepara a discutere il futuro dell’ex Scuola di Cipresso, una struttura ormai in stato di abbandono da anni. L’Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro pubblico per raccogliere idee e proposte direttamente dai residenti del quartiere. L’appuntamento è fissato per martedì 18 febbraio 2025 alle ore 21:00 presso il Centro Sociale di Cipresso. L’obiettivo dell’incontro è favorire un dialogo costruttivo tra cittadini e amministrazione, nell’ottica di una progettazione condivisa che possa ridare nuova vita all’edificio. 🔗laprimapagina.it

