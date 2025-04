Chiusi i lavori del nuovo parco artistico da 10 mila metri investiti oltre 700 mila euro

oltre 10mila metri quadrati di dotazioni pubbliche, tra cui quasi 7mila di verde e oltre 3mila per strade, parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili, entreranno presto nella piena disponibilità della città di Santarcangelo, e in particolare dei residenti di San Michele che avranno a disposizione. Riminitoday.it - Chiusi i lavori del nuovo parco "artistico" da 10 mila metri: investiti oltre 700 mila euro Leggi su Riminitoday.it 10quadrati di dotazioni pubbliche, tra cui quasi 7di verde eper strade, parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili, entreranno presto nella piena disponibilità della città di Santarcangelo, e in particolare dei residenti di San Michele che avranno a disposizione.

