Eccellenza l’Imesi Atletico Catania 1994 va a Vittoria per l’ultima sfida stagionale

Eccellenza per l’Imesi Atletico Catania 1994. Domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 16,30), la squadra allenata da mister Natale Serafino renderà visita al Vittoria allo stadio Comunale “Gianni Cosimo”. In programma la 30^ ed ultima giornata. Cataniatoday.it - Eccellenza, l’Imesi Atletico Catania 1994 va a Vittoria per l’ultima sfida stagionale Leggi su Cataniatoday.it Trasferta contro la terza forza del girone B diper. Domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 16,30), la squadra allenata da mister Natale Serafino renderà visita alallo stadio Comunale “Gianni Cosimo”. In programma la 30^ ed ultima giornata.

