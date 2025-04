Incidente in montagna scialpinista muore dopo essere precipitato dal Colle delle Traversette

Incidente in montagna, scialpinista muore dopo essere precipitato dal Colle delle Traversette. A recuperare la salma sono stati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 di questa mattina – sabato 26 aprile 2025 – dalla sua. Torinotoday.it - Incidente in montagna, scialpinista muore dopo essere precipitato dal Colle delle Traversette Leggi su Torinotoday.it Tragicoindal. A recuperare la salma sono stati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 di questa mattina – sabato 26 aprile 2025 – dalla sua.

