La Russia dichiara di aver liberato la regione di Kursk Kiev smentisce ma ammette Situazione difficile

avere completamente liberato la regione di Kursk, uno sviluppo che potrebbe rimuovere uno degli ostacoli all’apertura di trattative con l’Ucraina. L’esercito di Kiev ha smentito la notizia, ma le sue forze controllavano ormai solo alcune sacche di territorio vicino alla frontiera che avevano oltrepassato nell’agosto dell’anno scorso.“L’avventura di Kiev è completamente fallita”, ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, dopo avere ricevuto un rapporto dal capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, che lo informava della riconquista dell’ultimo villaggio in mano agli ucraini, quello di Gornal. In un videocollegamento con il capo del Cremlino, trasmesso dalla televisione di Stato, Gerasimov ha anche ammesso per la prima volta l’intervento di soldati nordcoreani nei combattimenti, affermando che si sono comportati con “eroismo, alta professionalità, resistenza e coraggio”. Ilfattoquotidiano.it - La Russia dichiara di “aver liberato la regione di Kursk”. Kiev smentisce, ma ammette: “Situazione difficile” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Mosca ha affermato die completamenteladi, uno sviluppo che potrebbe rimuovere uno degli ostacoli all’apertura di trattative con l’Ucraina. L’esercito diha smentito la notizia, ma le sue forze controllavano ormai solo alcune sacche di territorio vicino alla frontiera che avevano oltrepassato nell’agosto dell’anno scorso.“L’avventura diè completamente fallita”, ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, dopoe ricevuto un rapporto dal capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, che lo informava della riconquista dell’ultimo villaggio in mano agli ucraini, quello di Gornal. In un videocollegamento con il capo del Cremlino, trasmesso dalla televisione di Stato, Gerasimov ha anche ammesso per la prima volta l’intervento di soldati nordcoreani nei combattimenti, affermando che si sono comportati con “eroismo, alta professionalità, resistenza e coraggio”.

Russia, salvato un cucciolo di foca che si era spiaggiato dopo aver perso l'orintamento - Gli operatori di una stazione di soccorso locale nella baia di Lazurnaya, nella regione di Primorsky in Russia, hanno salvato un cucciolo di foca spiaggiato dopo aver perso l'orientamento per alcuni giorni nel Mar del Giappone. L'animale, trovato esausto e disidratato, è stato bagnato e avvolto in una coperta. La foca è stata consegnata a un centro di riabilitazione speciale dove gli specialisti hanno rilevato che il piccolo era gravemente sottopeso: pesava infatti 10 chilogrammi, invece dei 20 normali per la sua età.

Carlson: gli USA non riescono ad ammettere di aver perso la guerra con la Russia e di avere sfruttato con disumanità gli ucraini - Giungono affermazioni pesanti sulla condotta dei politici americani da parte di Tucker Carlson, giornalista famoso in tutto il mondo anche per essere stato uno dei pochi ad aver intervistato sia Putin che il ministro degli Esteri russo Lavrov. La conversazione con Jones Sul suo canale YouTube ha pubblicato il 10 aprile un lungo video, già visualizzato da più di un milione e mezzo di utenti, in cui fra le altre cose dice che gli USA hanno di fatto perso la guerra contro la Russia, svolta per loro conto dall'Ucraina.

