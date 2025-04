Striscione antifascista Ricci Pd Lorenza ha risvegliato migliaia di coscienze

Striscione antifascista nel giorno del 25 aprile Ilrestodelcarlino.it - Striscione antifascista, Ricci (Pd): "Lorenza ha risvegliato migliaia di coscienze" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il candidato a presidente della regione Marche del centrosinistra ha fatto tappa dalla fornaia di Ascoli, identificata dalla polizia per aver esposto unonel giorno del 25 aprile

Ricci ad Ascoli per “comprare il pane antifascista di Lorenza” - ASCOLI PICENO – Ieri sera l’eurodeputato del Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci ha annunciato che porterà fisicamente la sua solidarietà all’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno visitata due volte dalle forze dell’ordine – dagli agenti della questura e da quelli della polizia locale – e identificata per ave esposto il ‘lenzuolo antifascista’ nel suo negozio con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”. 🔗lopinionista.it

25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare - Ad Ascoli Piceno e a Orbetello il 25 aprile si è celebrato tra manifestazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. In due contesti diversi, iniziative legate alla Festa della Liberazione hanno portato a controlli e a una sanzione amministrativa. (25 APRILE LE NEWS IN DIRETTA) 🔗tg24.sky.it

Striscione antifascista davanti alla panetteria, fornaia identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno - L’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle forze dell’ordine locali per “accertamenti”. Il motivo è aver appeso al muro della sua attività, come ogni anno, lo striscione per festeggiare la liberazione con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dopo lo striscione ad Ascoli Lorenza travolta dalla solidarietà - Una piazza piena e solidale ha abbracciato questo pomeriggio Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni" che ieri è stata oggetto di verifiche della polizia locale per aver esposto il ... 🔗ansa.it

Striscione antifascista, il caso di Ascoli finisce in Parlamento - L'europarlamentare Ricci aveva parlato di intimidazione. Ora l'on. Curti annuncia un'interrogazione parlamentare sul caso ... 🔗lanuovariviera.it